Pistoleros matan a ciudadano chino en su negocio en San Pedro Sula

Un hombre de nacionalidad china murió este jueves de forma violenta en la avenida Junior, barrio La Flores, de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
El hombre fue identificado como Xinliang Chen (56), quien fue abatido a disparos en su negocio de venta de repuestos de motocicletas llamado Xing Hua.
De acuerdo con informes preliminares, sujetos desconocidos se bajaron de un vehículo pick-up color gris e ingresaron al negocio. Una vez adentro y sin mediar palabra, le dispararon a Chen en repetidas ocasiones.
El negocio cuenta con varias cámaras de seguridad, elementos que servirán a la Policía Nacional para investigar el caso y dar con el paradero de los responsables.