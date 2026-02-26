MP ejecuta allanamientos contra "Los Mendoza" en Lempira

LEMPIRA, HONDURAS

Las acciones son coordinadas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado ( Fescco ), que mantiene investigaciones por tráfico de drogas, armas y explosivos, además de presuntos vínculos con el tráfico de personas. Según las autoridades, la organización opera en varios departamentos del occidente del país.

El Ministerio Público informó este jueves sobre la ejecución de ocho allanamientos de morada en el municipio de Piraera, departamento de Lempira, como parte de una operación dirigida contra una estructura criminal denominada “Los Mendoza” , señalada por diversos delitos ligados al crimen organizado.

De acuerdo con el Ministerio Público, a esta estructura también se le relaciona con la desaparición de varias personas en el municipio de San Antonio, en el departamento de Intibucá, hechos ocurridos el 18 de diciembre de 2023, los cuales, conforme a las hipótesis investigativas, habrían dejado como resultado la muerte de cinco víctimas.

El objetivo principal de los allanamientos, según el MP, es la recolección de indicios relacionados con el tráfico de drogas, armas, municiones y explosivos, así como pruebas vinculadas al lavado de activos y al tráfico de personas.

Asimismo, las autoridades buscan ejecutar órdenes de captura contra integrantes de la organización criminal.

El Ministerio Público recordó que el pasado 28 de enero de 2026 se realizó un decomiso importante contra la misma estructura, donde se incautó cocaína, armas de fuego de uso permitido y prohibido, granadas de fragmentación, municiones de distintos calibres y chalecos antibalas, mediante operativos autorizados judicialmente.

Los operativos cuentan con el acompañamiento de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), el Comando de Fuerzas Especiales y otras unidades de la Policía Nacional de Honduras.