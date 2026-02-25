Asaltantes detenidos, entre ellos un militar, amenazaban a pasajeros con estallar granadas

Dos hombres fueron detenidos mientras asaltaban un autobús el pasado lunes en el sector de Cofradía, San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
Los detenidos fueron identificados como Jonnis Josué Martínez (de 29 años), un militar asignado al Tercer Batallón en Naco, Cortés, y Ever Antonio Hernández (de 23).
Ambos están siendo investigados por su presunta pertenencia a la estructura criminal conocida como la banda de “El Mudo”, la cual opera en el sector noroccidental del país.
Las investigaciones preliminares señalan que esta organización delictiva se especializa en el asalto a unidades de transporte urbano. Su principal zona de operación es la ruta que conecta a San Pedro Sula con Cofradía, aprovechando los horarios de mayor afluencia de pasajeros para perpetrar los robos.
Forma en que la operaban
Según las denuncias, los asaltantes sometían a los usuarios bajo amenazas de muerte para despojarlos de sus pertenencias.
Las autoridades indicaron que los individuos, para asegurar el control sobre los pasajeros, presuntamente utilizaban armas de fuego y granadas de fragmentación, amenazando con hacer explotar los artefactos dentro de las unidades si las víctimas oponían resistencia.
Decomiso
Al momento de la detención, se les decomisó una escopeta, una pistola y dos granadas de fragmentación, evidencias que ya fueron remitidas al Ministerio Público.
Las autoridades policiales reafirmaron que continuarán con operaciones estratégicas en el transporte público, uno de los sectores más vulnerables ante la criminalidad en la zona norte de Honduras.