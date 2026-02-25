Asaltantes detenidos, entre ellos un militar, amenazaban a pasajeros con estallar granadas

San Pedro Sula

Dos hombres fueron detenidos mientras asaltaban un autobús el pasado lunes en el sector de Cofradía, San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Los detenidos fueron identificados como Jonnis Josué Martínez (de 29 años), un militar asignado al Tercer Batallón en Naco, Cortés, y Ever Antonio Hernández (de 23).

Ambos están siendo investigados por su presunta pertenencia a la estructura criminal conocida como la banda de “El Mudo”, la cual opera en el sector noroccidental del país.

Las investigaciones preliminares señalan que esta organización delictiva se especializa en el asalto a unidades de transporte urbano. Su principal zona de operación es la ruta que conecta a San Pedro Sula con Cofradía, aprovechando los horarios de mayor afluencia de pasajeros para perpetrar los robos.