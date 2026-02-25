Permiso de trabajo para hondureños en USA: pasos, requisitos y cuánto tarda el trámite

Estados Unidos

Miles de hondureños que residen en Estados Unidos buscan regularizar su situación laboral mediante la obtención de un permiso de trabajo, documento que permite desempeñar actividades remuneradas de forma legal mientras se resuelve su estatus migratorio. El permiso laboral, conocido oficialmente como Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), es emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y autoriza a extranjeros elegibles a trabajar legalmente dentro del país.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

No todos los inmigrantes califican automáticamente. El permiso puede ser solicitado por personas que se encuentren bajo ciertas categorías migratorias, entre ellas solicitantes de asilo, beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS), personas con procesos de residencia en trámite, beneficiarios de programas humanitarios o quienes tengan permisos especiales otorgados por autoridades migratorias. En el caso de Honduras, miles de connacionales han aplicado al permiso laboral mediante el programa de Estatus de Protección Temporal, el cual ha permitido a muchos hondureños vivir y trabajar legalmente en territorio estadounidense tras desastres naturales y situaciones humanitarias.

Pasos para solicitar el permiso de trabajo

El trámite inicia con el llenado del formulario I-765, solicitud oficial para autorización de empleo. Este documento puede completarse en línea o enviarse por correo junto a la documentación requerida. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse 1. Entre los requisitos más comunes se encuentran: 2. Copia del pasaporte o documento de identidad 3. Evidencia del estatus migratorio o solicitud en proceso 4. Fotografías tipo pasaporte recientes 5. Pago de tarifa correspondiente o solicitud de exención de pago, si aplica Una vez presentada la solicitud, USCIS revisa el expediente y puede solicitar información adicional antes de emitir una decisión.

Tiempo de aprobación

El tiempo de procesamiento varía según la categoría migratoria y la carga de trabajo de la agencia. Generalmente, el permiso puede tardar entre tres y ocho meses en ser aprobado, aunque algunos casos humanitarios reciben prioridad. Cuando la solicitud es aprobada, el solicitante recibe una tarjeta física conocida como EAD, la cual contiene la fotografía, datos personales y la fecha de vigencia del permiso laboral.

Importancia del documento