Suspendido el TPS: qué pasará con miles de hondureños en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras

La decisión judicial de una Corte de Apelaciones, que también afecta a nicaragüenses y nepalíes, no solo reactiva el riesgo de deportaciones , sino que deja a miles de familias en una situación de vulnerabilidad inmediata , obligándolas a buscar salidas legales, diplomáticas y humanitarias en medio de un panorama incierto.

La suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) coloca a más de 55,000 hondureños en Estados Unidos ante uno de los escenarios migratorios más complejos de las últimas décadas.

Durante más de dos décadas, el TPS permitió a los hondureños trabajar legalmente, sostener a sus familias y contribuir a la economía estadounidense. Hoy, con la protección suspendida, el temor vuelve a instalarse en comunidades con más de dos décadas de arraigo en ese país, muchas de ellas con hijos ciudadanos estadounidenses, negocios propios y una vida construida lejos de Honduras.

Organizaciones defensoras de migrantes y analistas coinciden en que la vía judicial, aunque necesaria, ya no es suficiente por sí sola. El fallo abre un período crítico en el que el tiempo juega en contra de los beneficiarios, mientras aumenta la presión para que el Gobierno de Honduras actúe con rapidez y creatividad.

José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, calificó la decisión como un golpe doloroso para una comunidad que ha luchado durante años por su permanencia legal en Estados Unidos.

“Definitivamente, la decisión duele, y duele no solamente por el impacto que va a tener en la comunidad, sino por la forma en que se trata a la comunidad tepesiana y a la comunidad hondureña”, expresó.

Palma recordó que durante los últimos ocho años los beneficiarios del TPS han demostrado que no encajan en los estigmas que con frecuencia se les atribuyen, al subrayar que se trata de personas trabajadoras, responsables y comprometidas con sus familias.

A pesar del revés legal, la Alianza TPS no contempla rendirse. Su equipo jurídico analiza las rutas para continuar el litigio, incluida la posibilidad de acudir a la Corte Suprema, aunque reconoce que la batalla también debe librarse en el ámbito político y en la opinión pública.

“Siempre hemos dicho que tenemos que ganar en las cortes, pero también tenemos que ganar en la opinión pública. El Congreso puede aprobar un proyecto de ley que dé una solución real a lo que está pasando con el TPS”, señaló Palma.

El dirigente recordó que el programa ya fue cancelado en el pasado y sobrevivió gracias a demandas judiciales, como el caso Ramos, pero insistió en que la salida definitiva debe ser legislativa, con un camino claro hacia la residencia permanente para los tepesianos.

Entre las opciones vigentes mencionó iniciativas como la Ley Dignidad, el Dream and Promise Act y el Secure Act, aunque advirtió que ninguna prosperará sin presión social y voluntad política.