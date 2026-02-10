  1. Inicio
Premundial Sub-17: primeras de Concacaf clasifican a la Copa y la del 26-0

Las primeras selecciones de Concacaf: clasifican al Mundial y centroamericanas pueden asegurar su boleto este martes 10 de febrero.

1 de 15

El Premundial Sub-17 de la Concacaf tiene a sus primeros clasificados a la Copa del Mundo de su categoría: este martes 10 de febrero se conocieron a tres.
2 de 15

Las selecciones de Concacaf ya están entrando a la recta final en su camino rumbo a la justa mundialista y ya hay dos con su puesto en el torneo juvenil.
3 de 15

La primera en sellar su clasificación fue Estados Unidos. El conjunto de las Barras y las Estrellas sufrió más de la cuenta, pero finalmente se quedó con el boleto al Mundial.
4 de 15

Los norteamericanos venían de vencer a 10-0 y necesitaban de un empate o un triunfo para estar en la Copa del Mundo.
5 de 15

Su rival de turno fue República Dominicana. En este partido igualaron 1-1 y las cosas coincidieron para Estados Unidos.
6 de 15

El equipo juvenil de las Barras y las Estrellas se clasificó como líder del Grupo E con 7 unidades y relegó al segundo lugar a los dominicanos.
7 de 15

Aunque igualaron en puntos, la diferencia de goles fue el factor determinante. Estados Unidos tuvo +18 en diferencia de goles, mientras que República Dominicana cerró con +15.
8 de 15

Minutos después se confirmó el segundo país de Concacaf clasificado al Mundial Sub-17 y se trató de la selección que propinó el histórico 26-0.
9 de 15

Costa Rica venía de recetar una escandalosa goleada y solo necesitaba de un empate / triunfo ante Puerto Rico para acceder a la Copa del Mundo.
10 de 15

Los ticos hicieron lo suyo e igualaron sin goles ante los caribeños para así convertirse en los primeros centroamericanos en tener su ticket a la justa mundialista.
11 de 15

Los centroamericanos lideraron el Grupo D con 7 unidades, mismas que Puerto Rico, pero con mayor diferencia de goles (+35).
12 de 15

Costa Rica se sumó a Estados Unidos como las selecciones de la Concacaf en clasificarse al Mundial que se disputará en Qatar este 2026.
13 de 15

Tras la clasificación de los ticos, este martes se espera la participación de otras tres selecciones centroamericanas que intentarán conseguir su cupo.
14 de 15

Panamá y Nicaragua se miden esta noche; ambos tienen seis puntos y si empatan serán los canaleros los que se queden con esa plaza.
15 de 15

La otra centroamericana que puede sellar este martes 10 de febrero su pase al Mundial juvenil es Guatemala. Los chapines ocupan de un empate o triunfo ante Haití para quedarse con el liderato del Grupo D y, por su puesto, asegurar su lugar en el Mundial.
