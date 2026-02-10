Real Madrid planea robarle un fichaje al Barcelona: va por dos campeones del mundo

El verano promete movimientos fuertes en Europa. El Madrid planea reforzarse con jerarquía y experiencia mundialista.
Finalizó el mercado de fichajes y los grandes clubes de Europa aprovecharon la ventana invernal para reforzar sus plantillas con el objetivo de encarar con mayor solidez la segunda mitad de la temporada.
Sin embargo, el Real Madrid fue uno de los pocos gigantes del continente que optó por no incorporar futbolistas en enero.
Ya es casi una decisión institucional: el club blanco rara vez acude al mercado invernal, y esta vez no fue la excepción.
A pesar de la larga lista de lesionados que ha afectado al equipo tanto la temporada pasada como en la actual, Florentino Pérez mantuvo su postura de no fichar a mitad de curso.
No obstante, desde España aseguran que en el próximo mercado de verano el conjunto merengue desplegará todo su músculo financiero para potenciar varias zonas del campo.
La prioridad estaría en reforzar la línea defensiva y el centro del campo, aunque en las últimas horas ha tomado fuerza la posibilidad de incorporar también a un delantero.
El programa español El Chiringuito reveló que el Real Madrid tendría en la mira al argentino Julián Álvarez.
Actualmente, el equipo blanco utiliza a Kylian Mbappé como referencia ofensiva en el puesto de ‘9’, aunque es sabido que el francés se siente más cómodo partiendo desde el extremo.
En ese contexto, la llegada de Julián podría ofrecer variantes tácticas y mayor competencia en el frente de ataque.
Cabe destacar que el delantero argentino es pretendido por varios clubes de élite en Europa, entre ellos el Barcelona, eterno rival del Real Madrid.
Otro nombre que vuelve a sonar con fuerza es el de Cristian “Cuti” Romero. El defensor central ya ha estado en la órbita madridista en mercados anteriores.
El Madrid ha sufrido constantes bajas en defensa y el zaguero del Tottenham encajaría en el perfil que busca la directiva, más aún considerando que no estaría del todo satisfecho en el club inglés.
Según distintos medios españoles, la dirección deportiva maneja una amplia lista de candidatos y los futbolistas argentinos figuran como prioridades.
Mientras tanto, otras fuentes señalan que Julián Álvarez se siente cómodo en su actual equipo, aunque no descarta escuchar ofertas en caso de que llegue un proyecto deportivo atractivo. El Barcelona también estaría dispuesto a entrar en la puja por el atacante