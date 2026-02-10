Acusan a Ribéry de estar en archivos de Epstein: él responde y toma decisión

También en la página 26: "Recuerdo que Sylvain Cormier es el abogado de Karim Benzema". En la página 28: "Alrededor de enero/febrero de 2002, Sylvain Cormier fue contratado como abogado en prácticas. Su rostro me decía algo, pero no podía retractarme. Unos años antes, había golpeado a su expareja delante de mí en un local de ocio y le había aconsejado que presentara una denuncia. Luego llegó con Franck Ribéry y la Policía Judicial de Versalles porque pidió que le trajeran a unas niñas de 14 años".