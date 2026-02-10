Acusan a Ribéry de estar en archivos de Epstein: él responde y toma decisión

Escándalo. Franck Ribéry fue señalado por estar en los archivos de Jeffrey Epstein y el futbolista rompe el silencio para tomar una drástica decisión.
Este lunes, el nombre del exjugador del Bayern Múnich acaparó varios titulares en portales del fútbol deportivo, pero no por algún aspecto relacionado a lo deportivo.
Y es que los medios desvelaron que su nombre aparecía en los archivos de Jeffrey Epstein y una presunta víctima relata todo lo sucedido.
Tras su retiro, había estado 'desaparecido', aunque alguna veces aprovecha para lanzar un dardo en las galas del Balón de Oro, ya que todavía estaría dolido por no ganarlo en 2013 cuando competía con Messi y Cristiano Ronaldo.
Sin embargo, Ribéry volvió a estar en el foco mediático con un asunto delicado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) publicó documentos en el caso de Jeffrey Epstein, con numerosos nombres de celebridades y magnates de alto rango y, sorpresivamente, desvelan que ahí aparece el francés.
En los archivos publicados por las autoridades se menciona a la leyenda del Bayern Múnich, quien aparece por primera vez en la página 26. Cabe señalar que muchos de los nombres mencionados no han sido acusados de ningún delito relacionado con Epstein, financista y delincuente sexual convicto. La publicación incluyó más de 2.000 videos y 180.000 imágenes.
Esto fue divulgado por 'Yahoo! Sports' donde publicaron un extracto que vincula a Ribéry en los archivos. Se trata de una presunta víctima de exjugador: "Franck Ribéry intentó golpearme cuando estaba en mi jardín y, tras obtener mi número y mi dirección, la policía de [redactado] lo rodeó y lo llevó de vuelta a su coche", apunta la mujer sobre el galo en la página 26.
También en la página 26: "Recuerdo que Sylvain Cormier es el abogado de Karim Benzema". En la página 28: "Alrededor de enero/febrero de 2002, Sylvain Cormier fue contratado como abogado en prácticas. Su rostro me decía algo, pero no podía retractarme. Unos años antes, había golpeado a su expareja delante de mí en un local de ocio y le había aconsejado que presentara una denuncia. Luego llegó con Franck Ribéry y la Policía Judicial de Versalles porque pidió que le trajeran a unas niñas de 14 años".
En la página 30: "Después de mi mayoría de edad, alrededor de [tachado] y años posteriores, vi a Franck Ribéry acercarse a mí. Su participación en el mundo de la prostitución no es más que una prueba. A través de su abogado penalista en Lyon, Sylvain Cormier [tachado], me golpeó y me dijo: "¡Es Franck quien me lo pide!", finaliza la supuesta víctima en los archivos de Epstein donde involucra a Ribéry.
En un suceso no relacionado, Ribéry fue uno de los cuatro jugadores, incluido Karim Benzema, acusados de solicitar servicios sexuales a una menor de edad en 2010. En 2014, los tribunales franceses retiraron los cargos contra ellos.
Sin embargo, un día después de que se desató todo el escándalo, Franck Ribéry ha dado respuesta y presentará una denuncia por lo que asegura que son "falsas informaciones" que lo implican en el caso del criminal sexual Jeffrey Epstein, divulgadas en las redes sociales, informó este martes su abogado, Carlo Alberto Brusa, en un comunicado.
El nombre del que fuera centrocampista del Bayern de Múnich, de 42 años en la actualidad, apareció citado, según la prensa francesa, en un documento anónimo fechado en 2019 de los archivos Epstein.
"Por el presente comunicado, el señor Franck Ribéry reacciona con la mayor firmeza a esas declaraciones, extraídas de una carta denuncia enviada a la justicia estadounidense desde Morlaix el 12 de noviembre de 2019, en la que una señora, cuyo nombre conocemos, cita, entre otros al señor Ribéry", detalla el mensaje divulgado por su abogado.
Para Brusa, se trata de un "ajuste de cuentas" y la divulgación de estas informaciones falsas no está amparada por la libertad de expresión.
Retirado de los campos de fútbol en 2022, Ribéry fue toda una leyenda del Bayern de Múnich y de la selección francesa, pero fuera del terreno de juego se vio salpicado, junto a Karim Benzema, por el 'affaire Zahia', nombre de una trabajadora sexual menor de edad con la que supuestamente mantuvieron relaciones en 2009.
Ambos fueron absueltos en 2014 por la Justicia francesa de la acusación de haber recurrido a una prostituta menor de edad.
Ribéry es considerado uno de los mejores extremos de su generación, una leyenda histórica del Bayern Múnich. Disputó 12 temporadas con el cuadro bávaro y levantó un total de 24 títulos.
Su vida estuvo marcada por un grave accidente automovilístico a los dos años, que le dejó las cicatrices características en su rostro. A pesar del acoso y las burlas, Ribéry utilizó esto como un motor para forjar su carácter y triunfar en el fútbol profesional.
Tras dejar una huella imborrable en Múnich, el galo finalizó su carrera en Italia jugando para la Fiorentina y en Salertina, donde anunció su retiro en 2022. Se mantuvo vinculado a este último club en funciones técnicas.