Técnico lo echó de su club y ahora se pierde el Mundial 2026 por este motivo

El Mundial 2026 cada vez está más cerca y muchas son las figuras que no se quieren perder la fiesta deportiva. Sin embargo, este lunes se confirmó que un crack ya fue descartado por este motivo.
La Selección de Inglaterra pierde a uno de sus jugadores para la siguiente Copa del Mundo. Este jugador ha sido conocido por sus polémicas e incluso conocido como un "adicto al alcohol".
Hablamos de Jack Grealish, futbolista del Everton, se perderá lo que resta de temporada tras someterse a una operación en el pie izquierdo por una fractura por estrés.
El extremo, que está esta temporada cedido en el Everton por el Manchester City, se lesionó el pasado 18 de enero, después de haber jugado 22 partidos con los 'Toffees' y marcado dos tantos y repartido seis asistencias.
Esta buena mitad de año había revitalizado sus opciones de estar en el Mundial con Inglaterra, pero la lesión le aparta definitivamente de la lista de Thomas Tuchel.
"No quería que la temporada terminara así, pero eso es fútbol, destrozado. Cirugía hecha y ahora todos se centran en volver en forma", dijo Grealish en una publicación en sus redes sociales.
"Estoy seguro de que volveré más en forma, más fuerte y mejor que antes. El apoyo que he tenido desde que llegué a este increíble club ha significado mucho para mí. El personal, mis compañeros de equipo y especialmente los fans han sido increíbles y me encanta representar a este club", agregaba.
"Apoyaré a los chicos todo el camino y haré todo lo posible para volver lo antes posible. Gracias de nuevo por todo el amor, significa mucho", finalizó en su comunicado, acompañado de una foto en el hospital.
Grealish es conocido por ser alcohólico y sus conocidas fiestas incluso cuando fue campeón con el Manchester City: "No me arrepiento, ¡así soy cuando estoy de fiesta!".
En 2025, cuando era dirigido todavía por el histórico Pep Guardiola, dejó 6 mil euros en un famoso restaurante del West End de Londres, en el que se le vio celebrar con el famoso gesto del Lobo de Wall Street.
Pep Guardiola no soportó más sus fiestas y bajo nivel en el City y lo mandó a préstamo al Everton, donde comenzó bien, pero le pasó esto.
Otra polémica a Jack Grealish fue cuando bailó con una azafata que no era su novia y le acarició la pierna en Ibiza.
A este le podemos sumar un escándalo en Las Vegas donde pidió 116 botellas de champán y la factura le salió 93 mil euros.
Ahora vive un calvario por su lesión por estrés y se pierde lo que resta de temporada con el Everton.
El dueño de su ficha es el Manchester City, pero Pep Guardiola no lo quiere ver ni en pintura.
Jack Grealish seguía recuperando su nivel y apuntaba para estar en la lista de convocados del Mundial 2026 con Inglaterra
La Selección de Inglaterra se encuentra en el Grupo L del Mundial 2026 junto a Croacia, Ghana y Panamá.