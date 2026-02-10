Quién era René Gavarrete, el periodista y docente que marcó generaciones en Honduras

Desde 2016 se incorporó como catedrático a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), donde impartió asignaturas clave como Informativo, Interpretativo y Opinión. Para él, enseñar no era solo transmitir conocimientos, sino formar criterio y carácter. "Se trata de guiar el carácter y el conocimiento de muchos jóvenes; en el periodismo esa responsabilidad es aún mayor", expresó en una ocasión.