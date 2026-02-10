Quién era René Gavarrete, el periodista y docente que marcó generaciones en Honduras

El periodismo hondureño y el ámbito académico atraviesan un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento del reconocido periodista y docente René Orlando Gavarrete, ocurrido la mañana de este martes 10 de febrero. Su repentina partida ha generado conmoción entre colegas, estudiantes y exalumnos que lo recuerdan como un profesional íntegro y un maestro ejemplar.
De acuerdo con información confirmada, Gavarrete salió a caminar cuando sufrió un infarto fulminante que le provocó la muerte. La noticia se propagó rápidamente en salas de redacción y aulas universitarias, donde su nombre está ligado a la ética, la formación y el compromiso con el buen periodismo.
René Orlando Gavarrete dedicó más de una década al ejercicio periodístico en medios de gran relevancia nacional como Diario La Prensa y Diario El Heraldo. En estas casas editoriales dejó huella como reportero, redactor, editor y jefe de redacción, destacándose por su rigor profesional y su capacidad interpretativa.
Nacido el 29 de octubre de 1969, fue egresado de la Escuela Normal Mixta Santa Bárbara. Aunque se formó como maestro de educación primaria, su vocación se consolidó en el ámbito universitario, donde acumuló más de 24 años dedicados a la formación de nuevas generaciones de periodistas. Estaba casado con Marielena Fajardo, también periodista y directora por años de Radio Luz.
Desde 2016 se incorporó como catedrático a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), donde impartió asignaturas clave como Informativo, Interpretativo y Opinión. Para él, enseñar no era solo transmitir conocimientos, sino formar criterio y carácter. "Se trata de guiar el carácter y el conocimiento de muchos jóvenes; en el periodismo esa responsabilidad es aún mayor", expresó en una ocasión.
Gavarrete solía compartir que cada clase era una experiencia distinta y un compromiso renovado. "Cada sesión la asumo con un mayor grado de responsabilidad, porque siempre hay algo nuevo que aprender y enseñar", afirmó. También fue líder gremial. Directivo en el Colegio de Periodistas de Honduras y tenía una participación activa en el gremio.
Su metodología se basaba en vincular la teoría con el ejercicio cotidiano del periodismo. "Siempre procuro relacionar los conceptos académicos con lo que el estudiante ve, observa y vive, para que el aprendizaje tenga sentido", señalaba, una visión que marcó profundamente a quienes pasaron por sus aulas.
Más allá del aula, René Gavarrete encontraba satisfacción al ver a sus exalumnos ejercer la profesión con dignidad. "Lo que más me agrada es encontrar a un exalumno activo, orgulloso, con una actitud altiva en un medio de comunicación", compartía con visible emoción.
Sus estudiantes y exalumnos coinciden en que fue un maestro cercano, humano y firme. "El licenciado Gavarrete no solo fue docente, también fue mi mentor, consejero y amigo, esta noticia ha golpeado muy fuerte a todo el gremio del Periodismo, porque sabemos con convicción la calidad de ser humano que él era", dijo su exalumna Sindy Sierra.
Josué Rivera también destacó el impacto de su enseñanza: "Fue un ejemplo de académico con altura. Me enseñó que la educación es disciplina, justicia y corrección. Me siento orgulloso de decir que fue uno de mis mentores".
En la misma línea, Yessenia Salazar lo describió como un profesional excepcional. "Sus enseñanzas las atesoro y las pongo en práctica. Profesionales como él quedan muy pocos", afirmó, reflejando el sentir de muchos jóvenes que encontraron en Gavarrete una guía y una inspiración.
La muerte de René Orlando Gavarrete deja un vacío difícil de llenar en el periodismo hondureño y en la formación universitaria. Su legado, sin embargo, permanece vivo en cada alumno formado con principios, en cada texto escrito con responsabilidad y en la memoria de quienes encontraron en él a un maestro, un colega y un ser humano ejemplar.