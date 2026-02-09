Estos son los oficiales en cargos estratégicos de la Policía Nacional

La Secretaría de Seguridad informó este lunes sobre una serie de cambios en la estructura de mando de la Policía Nacional de Honduras, como parte del proceso de rotación institucional orientado a fortalecer la operatividad, la gestión administrativa y la seguridad ciudadana a nivel nacional. Estas son las nuevas autoridades que asumieron sus cargos este día.
En la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) fue nombrado el comisionado de policía Rolando Ponce Canales, en sustitución del comisionado general Eduardo Antonio Turcios A.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) quedó a cargo del comisionado de policía Rony Javier Escobar Urtecho, relevando al comisionado general José Adonay Hernández Vásquez.
La Dirección Nacional Antidrogas quedó bajo la coordinación del comisionado de policía Marvin Geovanny Vieda Carrasco y del comisionado general Santos Baudilio Martínez García.
Para la Dirección de Servicios Fronterizos, fueron designados los comisionados de policía Geovanny Antonio Serrano Torres y Joaquín A. Flores Maradiaga.
En la Dirección de Inspectoría General, fue nombrado el comisionado general Mario de Jesús Molina Moncada, en sustitución del comisionado general Santos Edilcio Ochoa Arias, quien entregó el cargo.
La Dirección de Planeamiento, Procedimientos Operativos y Mejora Continua quedó a cargo del comisionado de policía Rigoberto Oseguera Mass, relevando al comisionado general Miguel Roberto Pérez Suazo.
En la Dirección de Recursos Humanos, asumió funciones el comisionado general Santos Baudilio Martínez García, en reemplazo del comisionado general Lincoln Gustavo Pacheco Murillo.
La Dirección de Inteligencia Policial pasó a ser dirigida por el comisionado de policía Hugo Leonel Velásquez Aguilera, quien sustituyó al comisionado general Melvin Núñez Morales.
Para la Dirección de Logística, fue designado el comisionado general José Reinaldo Servellón Castillo, en lugar del comisionado general Herber Orlando Ruiz Martínez.
En la Dirección de Asuntos Interinstitucionales, asumió el comisionado general José Adonay Hernández Vásquez, sustituyendo al comisionado general Roger Alberto Maradiaga Borjas.
La Dirección Nacional de Seguridad Comunitaria quedó bajo la responsabilidad del comisionado de policía Juan Francisco Turcios Osorio, quien relevó al comisionado de policía Melvin Jeovanny García Flores.
Asimismo, la Subdirección de Seguridad Comunitaria será encabezada por la comisionada de policía Eunice Masiel Flores Matute, tras la salida del comisionado de policía Juan Francisco Turcios Osorio, quien asumió la dirección.
En la Dirección de Protección y Servicios Especiales, asumieron funciones el comisionado de policía Marion Agustín Vásquez Palma y la comisionada de policía Eunice Masiel Flores Matute, como parte de los ajustes en áreas operativas.
En la Universidad Nacional de la Policía de Honduras, asumieron cargos el comisionado de policía Juan Adolfo González Zapata y el comisionado general José Reinaldo Servellón Castillo.
Finalmente, las Jefaturas Regionales números 2, 3, 5 y 6 quedaron bajo la responsabilidad de los comisionados de policía Eduardo Enrique Lanza Lozano, Milton Noé Obando Cardona, Wilber Mayes Ríos, Roberth Naín Núñez Ordóñez, Rolando Ponce Canales y Luis Alonso Bustamante Solano, conforme a la nueva distribución del mando regional.