Escándalo en casa de Yamal: grave denuncia e investigan al hermano de Ansu Fati

Escándalo. Desde España surge información sobre la polémica que involucra la casa de Lamine Yamal y al hermano de Ansu Fati.
Según detallan, las autoridades de dicho país abrieron una investigación por lo que habría sucedido en la casa de la joven estrella del Barcelona.
La prensa española dio a conocer en las últimas horas que el hermano mayor de Ansu Fati es investigado por una supuesta agresión sexual en la vivienda de Lamine Yamal.
Los Mossos d'Esquadra abrieron este lunes una investigación sobre Braima Fati, el hermano de Ansu Fati, por una presunta agresión sexual que se habría producido este fin de semana.
De acuerdo con los reportes de la prensa local, el incidente habría sido en la madrugada del sábado al domingo 8 de febrero en la casa de nada menos que Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona.
La mujer, de nacionalidad neerlandesa, despertó en casa de Lamine junto a Brahima Fati, mejor conocido como Fatinho Jr., y asegura haber sufrido tocamientos por parte de él y una agresión física.
Los hechos, según revela el diario ABC, ocurrieron tras una noche de fiesta en una discoteca de Barcelona. La presunta víctima acudió con ellos y más amigos y luego terminaron la noche en casa del '10' azulgrana.
Ella afirma que al despertarse tenía a Fatinyo al lado y que había sufrido tocamientos no consentidos, además de sospechar que podría ser víctima de sumisión química.
La mujer puso los hechos en conocimiento de los Mossos y fue trasladada a un hospital para que se le realizaran las respectivas pruebas, antes de formalizar la denuncia contra el hermano de Ansu Fati.
Por ese motivo, las autoridades comenzaron a investigar la presunta agresión sexual de Fatinho, quien además le habría pegado una bofetada, según la versión de la víctima.
Fatinho siempre se ha mostrado muy próximo a las amistades de su hermano. De hecho, es habitual verlo compartir fotografías y viajes con Ansu Fati y otros futbolistas del conjunto catalán.
En este caso, habría estado junto con Lamine Yamal y otros amigos en una conocida discoteca de la Ciudad Condal, terminando la noche en la casa de la estrella del Barça.
En la vivienda de Lamine es donde esta mujer neerlandesa asegura que Fatinho habría cometido una agresión sexual tras despertar a su lado y sospechando haber sido sometida químicamente.
Al igual que Ansu, Fatinho se formó en La Masía como extremo hasta terminar su etapa en el Juvenil A en la temporada 2016-17. Se desvinculó definitivamente del club azulgrana en el curso 2020-21 sin haber debutado en Primera División y recaló en el filial del Vitória Guimaraes.
La aventura portuguesa tampoco prosperó, y su última experiencia conocida se encuentra en el Biggleswade United de Inglaterra, un equipo de liga regional por el que pasó en la temporada 2021-22.
Brahima tiene 27 años y es el primogénito Bori Fati y María de Lurdes Vieira. Ansu, por su parte, sigue ligado al fútbol profesional pese a las lesiones que ha sufrido y a sus 23 años se encuentra cedido en el Mónaco.
Ansu Fati y Lamine Yamal coincidieron una temporada en el Barcelona. El joven delantero tendrá que regresar al equipo blaugrana a final de temporada y tratar de convencer a Hansi Flick de darle una oportunidad.
Lamine no se ha pronunciado sobre el escándalo que salpica al hermano de Ansu Fati en su domicilio.
Las autoridades también tendrían que interrogar a Lamine Yamal para conocer su versión de los hechos.