Real Madrid pagaría 90 millones al PSG: sacude el mercado y bombazo por crack

El Real Madrid busca dar el bombazo en el próximo mercado de fichajes y ya tiene en la mira al que es "uno de los mejores centrocampistas del mundo".
La 'Casa Blanca', luego de la destitución de Xabi Alonso como su entrenador, no realizó ningún fichaje en el pasado mercado invernal.
Sin embargo, el equipo que preside Florentino Pérez ya tiene nombres sobre la mesa, pero hay uno que estaría entre los principales para una posible llegada al 15 veces campeón de Champions.
Y se trata de una de las figuras del PSG de Luis Enrique, entrenador que lo ha impulsado en las últimas temporadas y con el que también ha conquistado varios títulos.
El estratega ha hecho un trabajo intratable en el PSG y lo hizo ganar un sextete histórico la temporada siguiente de que Kylian Mbappé se fue del equipo.
Luis Enrique demostró que el club es más importante por encima de cualquier jugador y la gran medida de su éxito se la lleva la plantilla, que tiene a un volante que es super importante para el español.
Hablamos de Vitinha, jugador que ha sido una de las piezas claves en el esquema del estratega y que ya se encuentra en el punto de mira del Real Madrid.
"Vitinha es uno de los dos mejores centrocampistas del mundo. Busco mejorar a cada jugador. Es bonito ver su nivel", dijo Luis Enrique en octubre de 2025.
Ahora Real Madrid, que siempre ficha en años mundialistas, quiere el fichaje del portugués y podría pagar los 90 millones de euros que pide el PSG.
Desde The Touchline, informan que el portugués está encantado con la posibilidad de jugar en el Real Madrid.
Si bien es cierto, Vitinha está feliz en el París Saint-Germain, pero considera que el merengue es la máxima aspiración a nivel mundial.
El medio destaca que una llamada puede cambiar todo y que Vitinha puede seguir los pasos de su gran líder en la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo.
"A Vitinha le encanta la idea de jugar en el Real Madrid. El jugador está feliz en el Paris Saint-Germain, pero considera al Real Madrid como la máxima aspiración del fútbol mundial. Estaría abierto a un cambio, si lo llamaran", es lo que informan.
De concretarse el fichaje en el próximo mercado, sería uno de los bombazos en el Real Madrid. Otro 'galáctico' se sumaría para reforzar al equipo en la siguiente temporada.
Vitinha fue múltiple ganador con el PSG en la pasada temporada y apunta a brillar con la Selección de Portugal, con quien también se ha coronado.