La hipótesis sobre la muerte de primos que habían sido deportados a Sulaco

Fotos en vida de Eduardo Escoto es Getsel Ernesto Valladares, los dos primos asesinados en Sulaco, Yoro.
Estos dos primos fueron deportados, uno hace dos meses y el otro hace tres años.
Eduardo tenía dos años de haber sido retornado desde Oakland en donde vivió por casi cinco años.
Se confirmó que Eduardo Escoto (foto) fue deportado de Estados Unidos en el 2023.
Los dos jóvenes se encontraban departiendo en la colonia San Juan Bosco cuando fueron sorprendidos por unos matones.
El cuerpo de Eduardo quedó en el lugar, mientras que Getsel intentó huir. Vecinos del lugar indicaron a las autoridades que escucharon una enorme balacera.
Los matones siguieron a Getsel a quien lo remataron a pocos metros de donde quedó muerto Eduardo.
Familiares de los dos jóvenes indicaron que una banda delictiva que opera en la zona los había amenazado.
Las autoridades indicaron que detrás de esta muerte está el cartel del Diablo.
El cartel del Diablo ya se ha atribuido algunos ataques similares.
Las autoridades investigan si alguno de estos dos muertos estaba relacionado con alguna estructura criminal.
Se conoció que el cartel del Diablo mantiene una pelea constante con la pandilla 18, aunque no se ha mencionado que los jóvenes pertenezcan a esta estructura criminal.
"Los familiares denunciaron amenazas por parte de este ‘Cártel del Diablo’", indicaron las autoridades.
Las autoridades aún investigan este caso, mientras la familia de los jóvenes no ha querido referirse al doble crimen por temor.