Regresaba de la iglesia: Así era Mariela Moradel, ultimada mientras conducía en Guaimaca

El asesinato de Blanca Mariela Moradel Bejarano, ocurrido la tarde del domingo, en Guaimaca, Francisco Morazán, ha generado profunda consternación entre familiares, amigos y conocidos, ya que la joven madre, quien deja a un niño en la orfandad, era ampliamente conocida en el sector. Así era ella.
Mariela Moradel perdió la vida de forma violenta en la colonia Las Brisas mientras conducía su vehículo desde la iglesia a la que asistía hasta su casa, según informaron algunos de sus conocidos, muriendo al instante cuando el automóvil estaba en marcha, lo que provocó que impactara contra una vivienda cercana.
El cuerpo de la víctima quedó en el interior del vehículo, sobre el volante y boca abajo, producto del ataque a disparos que perpetraron sujetos que se trasladaban en una motocicleta.
Habitantes del sector relataron que Moradel residía a pocas casas del sector donde ocurrió el hecho.
Moradel deja a un niño en la orfandad y, además, de acuerdo con sus familiares y amigos, era viuda desde hace algunos años, ya que su esposo también perdió la vida de forma violenta.
Sus amigos y conocidos la describen como una persona con un "gran corazón, que tenía mucho amor para dar": "Ella daba amor y en mi corazón no caben palabras para decir lo maravillosa que fue", escribió en un comentario en Facebook Blanca Paola Sánchez.
Por su parte, Limm Lucero Maurate comentó: "Se le recuerda siendo una mujer tan alegre, feliz, siempre sirviendo y dando mucho cariño a los demás".
Los amigos de la joven madre piden que se investigue lo sucedido, que se haga justicia y que este crimen no quede impune: "En las manos de Dios, que se haga justicia, te fuiste, amiga, siempre en mi corazón".
Los familiares de la víctima decidieron trasladar su cuerpo hasta su hogar; sin embargo, las autoridades solicitaron el traslado correspondiente de ley hacia la Morgue de Medicina Legal y Forense.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, pero los allegados que hoy lloran la partida de Mariela Moradel solicitan que este no sea olvidado por las autoridades de la justicia hondureña.