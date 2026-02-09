"Usted va a cambiar": Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA

Fotos en vida de Getsel Valladares, uno de los jóvenes que fueron asesinados en Sulaco, Yoro la noche del domingo 8 de febrero.
Foto de Eduardo Escoto, el otro joven asesinado. Los dos eran primos y habían sido deportados de Estados Unidos.
Getsel recién había sido retornado hace dos meses, mientras que su primo había tenido la misma suerte, pero hace tres años.
De acuerdo al registro de Getsel en sus redes sociales, había vivido en Oakland desde el 2021.
La noche del domingo, Getsel y su primo fueron atacados por sujetos armados en la colonia San Juan Bosco de Sulaco, Yoro.
Testigos indican que se escuchó una ráfaga de fuego cerca de la casa de un pariente de las víctimas.
El cuerpo de Eduardo quedó inerte en el lugar, mientras que Getsel corrió intentando salvarse del ataque.
Los sujetos siguieron a Getsel y le dispararon hasta quitarle la vida.
Getsel tenía 24 años y usaba sus redes para subir estados un tanto polémicos, los cuales eran contestados por su madre.
La mamá de Getsel mostraba su optimismo en las redes y públicamente le pedía a Dios para que su hijo "cambiara".
En una de sus últimas fotos en redes sociales, la mamá de Getsel le dejó un mensaje.
“Que se joda la segunda oportunidad, la gente nunca cambia”, escribió Getsel.
"Pero usted sí va a cambiar, en el nombre de Jesús", le comentó su madre.
Ante ese mensaje al corazón, Getsel le respondió: "te amo madresita linda...".