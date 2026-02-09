  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

"Usted va a cambiar": Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA

La mamá de Getsel Valladares no perdía la esperanza de que su hijo se alejara de los problemas. Lo mataron junto a su primo, quien también fue deportado

Usted va a cambiar: Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA
1 de 14

Fotos en vida de Getsel Valladares, uno de los jóvenes que fueron asesinados en Sulaco, Yoro la noche del domingo 8 de febrero.
Usted va a cambiar: Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA
2 de 14

Foto de Eduardo Escoto, el otro joven asesinado. Los dos eran primos y habían sido deportados de Estados Unidos.
Usted va a cambiar: Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA
3 de 14

Getsel recién había sido retornado hace dos meses, mientras que su primo había tenido la misma suerte, pero hace tres años.
Usted va a cambiar: Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA
4 de 14

De acuerdo al registro de Getsel en sus redes sociales, había vivido en Oakland desde el 2021.
Usted va a cambiar: Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA
5 de 14

La noche del domingo, Getsel y su primo fueron atacados por sujetos armados en la colonia San Juan Bosco de Sulaco, Yoro.
Usted va a cambiar: Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA
6 de 14

Testigos indican que se escuchó una ráfaga de fuego cerca de la casa de un pariente de las víctimas.
Usted va a cambiar: Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA
7 de 14

El cuerpo de Eduardo quedó inerte en el lugar, mientras que Getsel corrió intentando salvarse del ataque.
Usted va a cambiar: Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA
8 de 14

Los sujetos siguieron a Getsel y le dispararon hasta quitarle la vida.
Usted va a cambiar: Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA
9 de 14

Getsel tenía 24 años y usaba sus redes para subir estados un tanto polémicos, los cuales eran contestados por su madre.
Usted va a cambiar: Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA
10 de 14

La mamá de Getsel mostraba su optimismo en las redes y públicamente le pedía a Dios para que su hijo "cambiara".
Usted va a cambiar: Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA
11 de 14

En una de sus últimas fotos en redes sociales, la mamá de Getsel le dejó un mensaje.
Usted va a cambiar: Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA
12 de 14

“Que se joda la segunda oportunidad, la gente nunca cambia”, escribió Getsel.
Usted va a cambiar: Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA
13 de 14

"Pero usted sí va a cambiar, en el nombre de Jesús", le comentó su madre.
Usted va a cambiar: Madre de joven asesinado en Sulaco tras ser deportado de USA
14 de 14

Ante ese mensaje al corazón, Getsel le respondió: "te amo madresita linda...".
Cargar más fotos