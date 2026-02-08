Abogado René Altamirano fue víctima de una pugna entre dos grupos criminales

De acuerdo con las primeras indagaciones de la Policía Nacional, el crimen del abogado René Altamirano estaría relacionado con uno de los casos que el profesional del Derecho llevaba en su ejercicio legal.
René Altamirano fue atacado cuando se encontraba en la acera de una pulpería, donde fue acribillado por dos sicarios que se transportaban en una motocicleta. El ataque le causó la muerte de manera inmediata.
El cuerpo del abogado fue enterrado el domingo 8 de febrero en un cementerio de San Pedro Sula, en medio del dolor y la consternación de familiares, colegas y amigos.
El asesinato del reconocido abogado ha generado consternación en el gremio jurídico, cuyos integrantes exigen a las autoridades la captura tanto de los autores materiales como de los autores intelectuales del crimen.
Durante las exequias, realizadas alrededor de las 10:30 de la mañana, colegas y allegados le dieron el último adiós con globos blancos, aplausos y consignas como: “René vive, la lucha sigue”.
Héctor Samuel Madrid, abogado y amigo cercano de René Altamirano, expresó entre lágrimas su pesar por el hecho violento. “Lamentamos profundamente lo ocurrido contra una persona tan buena, solidaria y humana como René, que servía a la gente humilde y a los más desposeídos”, manifestó.
Héctor Samuel Madrid también exigió justicia para René Altamirano y aseguró: “Este crimen para mí es político. En este crimen creo que hay autoridades metidas de por medio. Este crimen no es de otra índole”.
Las autoridades policiales reiteraron que las investigaciones apuntan a que el asesinato del abogado está vinculado a uno de los procesos legales que llevaba. De manera preliminar, indicaron que en dicho caso estarían involucrados dos grupos criminales organizados.
Según los análisis policiales, René Altamirano habría sido víctima de una pugna entre estas dos estructuras delictivas, que “buscan un desquite entre ellas”.
Las autoridades confirmaron que cuentan con videos y otros datos recabados durante las indagaciones, los cuales están siendo analizados para esclarecer el crimen.