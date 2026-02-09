Poncho Herrera sobre show de Bad Bunny: "Yo cantaba peor en RBD"

El Super Bowl 2026 no solo dejó huella en lo deportivo, también abrió una conversación cultural tras el show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny. La presentación del artista puertorriqueño provocó reacciones encontradas por su propuesta visual y el mensaje implícito sobre la realidad que viven los latinos en Estados Unidos.
Mientras algunos sectores cuestionaron la estética y el tono del espectáculo, las redes sociales se llenaron de mensajes de respaldo. Celebridades, influencers y músicos reconocieron el impacto del show, destacando la carga simbólica que acompañó a los ritmos latinos frente a una audiencia global.
Entre esas voces apareció la de Alfonso “Poncho” Herrera, quien utilizó su cuenta en X para expresar una opinión breve pero contundente. Su comentario avivó el intercambio de ideas y colocó el foco en lo que, para él, realmente importaba del evento.
El actor mexicano escribió sin rodeos: “¡Benito la rompió!”. La frase bastó para generar respuestas a favor y en contra, reflejo de la polarización que dejó el medio tiempo del Super Bowl.
Entre los comentarios críticos, una cuenta respondió: “Pero canta muy feo, fue muy buen show”. Lejos de esquivar el debate, Herrera contestó con ironía y honestidad: “Yo cantaba peor en RBD... Acá lo importante es el mensaje Tía”.
La respuesta fue celebrada por usuarios que coincidieron en que el valor del espectáculo trascendía la técnica vocal, apuntando a la intención y al contexto social que rodeó la presentación.
Alfonso Herrera no es ajeno a los reflectores ni a la opinión pública. Su trayectoria como actor incluye proyectos nacionales e internacionales que le han dado una voz reconocida en la industria del entretenimiento.
Además, su pasado como integrante de RBD lo convirtió en una figura emblemática para varias generaciones en México y otros países. Esa historia personal fue la que él mismo evocó para relativizar las críticas musicales.
Con su postura, Herrera dejó claro que, más allá del gusto personal, el medio tiempo del Super Bowl abrió un diálogo donde el mensaje y la representación cultural fueron protagonistas.
La actuación de Bad Bunny encendió el Levi’s Stadium en Santa Clara, donde miles de asistentes vibraron con una atmósfera festiva marcada por sonidos latinos. El impacto se extendió a una audiencia de decenas de millones alrededor del mundo. Por lo que Poncho, al igual que una lista infinita de otros artistas, se refirió al tema con humor.