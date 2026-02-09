  1. Inicio
Los 7 mensajes que Bad Bunny mandó en el Super Bowl 2026

El show de más de 13 minutos estuvo cargado de mensajes y símbolos, y contó con actuaciones inesperadas.

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 11:29 -
  • Redacción web
Bad Bunny no solo ofreció un show musical, sino un manifiesto cultural y político. Sus siete mensajes combinaron orgullo, unidad y resistencia, logrando que el Super Bowl LX fuera recordado como un momento en que la música latina habló al mundo entero.

 FOTO: EFE
Orgullo puertorriqueño: Abrió el show recorriendo una plantación de caña junto a campesinos con la tradicional pava jíbara, reivindicando sus raíces culturales.

 FOTO: EFE
Unidad latinoamericana: Con la frase “¡Qué rico es ser latino!”, experimentó la identidad compartida y la diversidad cultural.

 FOTO: EFE
La vida sencilla y rural: Escenografías inspiradas en su álbum "Debí tirar más fotos" mostraron imágenes de lo cotidiano y lo rural, como símbolo de autenticidad.

 FOTO: EFE
Mensaje político: Invitó a Ricky Martin a interpretar "Lo que le pasó a Hawai" y a la estadounidense Lady Gaga a bailar y cantar salsa, reforzando la idea de fraternidad y colaboración artística más allá de fronteras.

 FOTO: Instagram:@rickymartin
El balón con mensaje: Al final del show mostró un balón de fútbol americano con la frase: “Juntos somos América”, su declaración más directa.

 FOTO: EFE
Rechazo al odio: En varias transiciones visuales, el espectáculo transmitió un llamado a elegir el amor sobre el odio, un mensaje central de su narrativa.

 FOTO: EFE
Latinoamérica en el escenario global: Con música, vestuario y símbolos, convirtió el Súper Bowl en una vitrina de la cultura latina ante la audiencia más grande de la historia.

 FOTO: EFE
