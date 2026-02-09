Rosalía, Lady Gaga y Residente elogian la actuación de Bad Bunny

Músicos como Rosalía, Cardi B, Residente y dos de los artistas que participaron en el espectáculo, Ricky Martin y Lady Gaga, elogiaron la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, que hizo historia al convertirse en el primer artista en presentar un repertorio íntegramente en español durante el espectáculo del medio tiempo.
Varios artistas arroparon al cantante puertorriqueño en un escenario repleto de símbolos de su Puerto Rico natal. Entre ellos estuvieron Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko y David Grutman.
Lady Gaga, quien actuó junto a Bad Bunny, escribió en Instagram: “Fue un gran honor para mí formar parte del espectáculo de medio tiempo de Benito. Gracias, Benito, por invitarme y gracias a todo el elenco por darme la bienvenida a su escenario. No me lo perdería por nada del mundo”.
Ricky Martin, que también participó en el concierto, señaló en sus redes sociales: “Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias, Benito, gracias Lady Gaga”.
La cantante Rosalía compartió una historia en Instagram con imágenes del evento y el mensaje: “Felicidades, leyenda”.
Cardi B, que estuvo presente en el escenario como invitada, aunque no cantó, le dedicó un “Felicitaciones” en sus mensajes temporales de la red social.
Residente, amigo personal de Benito Ocasio —nombre real de Bad Bunny—, publicó una serie de imágenes de ambos artistas abrazándose, acompañadas del mensaje “Orgulloso de ti x100pre”, en referencia al primer disco del cantante puertorriqueño.
La estrella del pop-country Kacey Musgraves escribió en la red X: “Bueno, eso me hizo sentir más orgullosamente estadounidense que cualquier cosa que haya hecho Kid Rock”, en alusión a un concierto alternativo que superó los seis millones de espectadores en YouTube.
La rapera Doechii, también en X, y Jennifer Lopez y Shakira, en Instagram, se sumaron a los elogios hacia el artista y su actuación.
El actor chileno Pedro Pascal no sólo figuró entre los artistas invitados a la casita de Bad Bunny del show de medio tiempo, también en sus historias de Instagram reposteó publicaciones como esta donde destaca que el boricua incluyó un "Dios bendiga a América", pero refiriéndose a todos los países que integran al continente.
La actriz de origen dominicano, Zoe Saldaña también reposteó el mismo mensaje, apoyando así la metáfora que Bad Bunny dejó claro al final que "América somos todos".
Otras reacciones graciosas compartieron por ejemplo el comediante y crítico de cine mexicano Javier Ibarreche, quien subió esta referencia de geografía sobre los países de Latinoamérica.
El actor Alfonso Herrera le aclara a Laura Bozzo que el mensaje cultural y de paz que dio Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl fue lo más relevante.