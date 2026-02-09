  1. Inicio
“Luis, cállate ya”: Cálix arremete contra Redondo tras críticas por el apoyo de Trump a Asfura

El diputado Jorge Cálix respondió a Luis Redondo por sus críticas a Trump y Asfura. Lo acusa de usurpar el Congreso y advierte consecuencias judiciales.

Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, reaccionó con dureza este lunes a las declaraciones del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, relacionadas con el respaldo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, al actual mandatario hondureño, Nasry Asfura.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Cálix lanzó fuertes señalamientos contra Redondo, a quien acusó de haber cometido actos ilegales durante su gestión al frente del Legislativo.
“Luis, cállate ya. Diste un golpe de Estado al poder legislativo y usurpaste ilegalmente la presidencia del Congreso por cuatro años”, escribió el parlamentario liberal.
En su mensaje, Cálix también responsabilizó a Redondo de haber atentado contra el proceso electoral y de haber manipulado la ley y la Constitución, afirmando que la ciudadanía ya le pasó factura por su gestión.
“La gente te castigó por todo lo que hiciste y, lejos de aprender de tus errores, seguís jodiendo”, añadió Cálix.
El diputado Cálix aseguró que Redondo deberá enfrentar a la justicia: "Utiliza los días que te quedan fuera de la cárcel para estar con tus hijos y con tu familia, porque no los verás en un buen rato. Dentro de poco la justicia llegará a tu puerta”.
La reacción de Cálix surge luego de que Luis Redondo cuestionara públicamente el mensaje de Donald Trump, en el que el mandatario estadounidense aseguró haber brindado su “firme apoyo” a Nasry Asfura y afirmó que, tras ese respaldo, el actual presidente hondureño “ganó las elecciones”.
Redondo calificó esas declaraciones como un acto de injerencia extranjera, al considerar que constituyen una confesión pública de intervención en los asuntos políticos y electorales de Honduras.
Asimismo, Redondo sostuvo que las expresiones de Trump son incompatibles con los principios del derecho internacional y con el respeto a la soberanía del pueblo hondureño, al asegurar que ningún actor externo debe atribuirse influencia directa en los resultados electorales del país.
Donald Trump y Nasry Asfura hablaron sobre comercio e inversión entre sus países en la reunión que mantuvieron en Miami. "Hoy tuve una reunión muy importante con mi amigo y presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, en Mar-a-Lago, Palm Beach (...) Fue un gran honor para mí apoyar la campaña de Tito", apuntó el líder republicano en su red Truth Social.

Presidencia de Honduras / EFE
El cruce de declaraciones refleja la creciente tensión política en torno a las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, a 12 días del inicio de la nueva administración encabezada por Nasry Asfura.
Copia del comunicado de Jorge Cálix dirigido a Luis Redondo.
