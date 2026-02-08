Hijo de "Chago" Zúniga sobre su papá: "Ese carrito lo ha hecho altanero"

Yimi Zúniga, uno de los hijos del polémico Santiago Zúniga ha hablado sobre la más reciente polémica de su papá y ha lanzado un par de dardos.
Santiago Zúniga ha sido noticias en los últimos días luego de ser detenido en El Salvador intentando cruzar con un menor en el interior de su viral camioneta de lujo.
Este joven, que trabaja con Santiago, dijo que todo se salió de control y que él no andaba papeles. Por esa razón a "Chago" se le abrió una investigación en el vecino país.
La captura de Santiago Zúniga ha desatado una serie de polémicas debido a que al momento de su captura estaba acompañado por un mujer, que no es su esposa.
Precisamente su esposa María Morales afirmó a medios locales que la mujer que aparecía a la par de Zúniga al momento de ser detenido, es la amante de este.
María Morales tiene 30 años de estar casada con Santiago Zúniga.
"Yo no sabía que él andaba allá por El Salvador. Me di cuenta de la noticia cuando me mandaron fotos donde él sale detenido con la amante", dijo Doña María en una entrevista para un medio local de Colón.
Ahora el turno llegó para Yimi Zúniga, otro de los hijos de Chago. El hombre, que es idéntico a su progenitor afirmó que este es uno ahora que anda en un carro de lujo.
"Ese carrito lo ha cambiado, se ha vuelto altanero", dijo Yimi, quien dijo que su papá se "ha enomorado del dinero".
Le recomendó a su papá "unos cuarenta días de ayuno". Dijo que nunca lo ha imitado como su reconocida frase "componete perro" porque nunca se ha sentido "muy orgulloso de él. Nunca lo he considerado malo, pero se ha enamorado mucho del dinero".