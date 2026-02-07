Joven que iba con el "apóstol Chago" rompe el silencio tras captura en El Salvador

La reciente captura de Santiago Zúñiga, conocido en redes sociales como el “apóstol Chago”, en territorio salvadoreño por suponerlo implicado en el delito de tráfico ilegal de personas, sigue generando reacciones y nuevas revelaciones.
Esta vez fue el joven que lo acompañaba durante el viaje y quien fue detenido por ir oculto en la parte trasera del vehículo decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos.
En declaraciones brindadas a un medio local tras lo ocurrido, el muchacho aseguró que todo se trató de una confusión que se salió de control y su presencia con Santiago Zúniga era ir a grabar contenido a El Salvador, sin imaginar que la situación terminaría con una intervención de las autoridades migratorias.
“Yo creo que fue una confusión, amigo, que se complicó”, relató el joven, explicando que su intención era acompañar a Zúñiga para realizar grabaciones, pero que no contaba con pasaporte ni documento de identidad oficial.
Según explicó, aunque ya tiene 18 años, en Honduras aún aparece registrado como menor de edad. Afirmó que en septiembre del año pasado acudió al Registro Civil de Tocoa, donde le entregaron una contraseña para reclamar su cédula, pero nunca se la proporcionaron.
Ante la falta del documento, pensó que podría cruzar la frontera mostrando únicamente esa constancia. Sin embargo, al llegar a la aduana no llevaba ningún permiso familiar ni acta que respaldara su salida del país, algo que, como él mismo reconoció, es especialmente delicado en controles migratorios de países como El Salvador.
El joven reveló que fue entonces cuando decidió esconderse en el baúl del vehículo en el que viajaban, confiando en que lograrían pasar sin problemas, pues según comentó había escuchado que otras personas lo habían hecho antes.
“Me metí acostado con una sábana roja. Era la primera vez que hacía algo así”, relató, señalando que nunca imaginó que agentes de migración revisarían el vehículo con tanto detalle.
La situación se tornó crítica cuando las autoridades salvadoreñas ordenaron abrir el baúl. Al levantar la sábana, descubrieron al joven oculto entre maletas, lo que encendió de inmediato las alertas por un posible caso de tráfico de personas.
De acuerdo con su testimonio, los agentes le informaron que necesitaba un representante legal y que, de no presentarse un familiar, sería trasladado a un centro para adolescentes en El Salvador, mientras su acompañante enfrentaría cargos graves.
“Le dijeron a Chago que lo iban a acusar de tráfico ilegal de personas, de un montón de cosas”, afirmó el muchacho, visiblemente preocupado por las consecuencias que podría enfrentar quien lo acompañaba.
Poco después, las autoridades confirmaron la detención de Santiago Zúñiga, a quien se le abrió un proceso por presunto traslado irregular de un menor de edad a través de fronteras, un delito severamente penado en la región.
El joven insistió en que nunca hubo mala intención y que todo fue una mala decisión motivada por la falta de documentos y el deseo de cumplir con el viaje, aunque reconoció que las autoridades actuaron conforme a la ley.
Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación en El Salvador, donde se determinará si existió realmente un delito de trata o si se trató de un intento irregular de cruce fronterizo, como sostiene el joven.