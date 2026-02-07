Sueño truncado: hondureña es deportada de USA antes de entrar la universidad

Estephany García González es una joven hondureña con un futuro que parecía prometedor. A sus 17 años, estaba a pocos meses de graduarse de la preparatoria en Houston, Texas, y había recibido cartas de admisión de varias universidades, alimentando el sueño de continuar su formación académica.
Ese proyecto de vida se derrumbó de manera abrupta cuando acudió junto a su padre a una cita migratoria de rutina. Ambos fueron detenidos por autoridades migratorias y deportados a Honduras apenas 72 horas después, poniendo fin a casi una década de residencia en Estados Unidos.
Desde Honduras, Estephany relató a la periodista Lidia Terrazas, de NMAS Univisión, cómo se prepara para enfrentar una nueva etapa de su vida, marcada por la incertidumbre y el impacto emocional de haber sido separada de su entorno.
La adolescente se encontraba a escasos meses de culminar la preparatoria, un logro construido con esfuerzo y disciplina. Su familia y maestros la describieron como una estudiante ejemplar, dedicada y con una profunda vocación por el estudio.
Su hermana mayor, Cinthia Arévalo, expresó su dolor por lo ocurrido y aseguró que su vínculo con Estephany es más que fraternal. “Somos prácticamente madre e hija”, afirmó, al recordar el papel que ha desempeñado en su crianza y acompañamiento.
Cinthia relató que, incluso cuando Estephany se sentía mal de salud, insistía en asistir a clases. “Ella me decía que le gustaba la escuela, que le encantaba estudiar”, comentó, resaltando la determinación de la joven por salir adelante.
Las cartas de admisión a cuatro universidades en Texas representan ahora un sueño frustrado. Por el momento, Estephany no podrá responder a estas ofertas académicas que, según su familia, la proyectaban hacia una carrera profesional en el área de la salud.
La joven aún no logra comprender cómo su vida cambió en cuestión de horas. Acudir a citas migratorias era una rutina mensual en Houston, sin imaginar que una de ellas terminaría con su detención y expulsión del país que consideraba su hogar.
Tras conocerse el caso, varios de sus amigos acudieron a la organización FIEL en busca de ayuda. Sin embargo, al ingresar los datos de la estudiante, el director ejecutivo César Espinosa confirmó que Estephany ya había sido deportada junto a su padre, generando conmoción entre sus compañeros.
Este es el segundo caso, en las últimas semanas, de un adolescente y estudiante destacado detenido en cortes de inmigración de Houston. Pese a ello, los familiares de Estephany García González mantienen la esperanza de que pueda regresar algún día al país donde vivió por casi diez años y retomar el futuro que le fue interrumpido.