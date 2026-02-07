  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Sueño truncado: hondureña es deportada de USA antes de entrar la universidad

Estephany García González fue detenida en una cita migratoria junto a su padre pese a haber recibido admisiones de universidades en Texas.

Sueño truncado: hondureña es deportada de USA antes de entrar la universidad
1 de 10

Estephany García González es una joven hondureña con un futuro que parecía prometedor. A sus 17 años, estaba a pocos meses de graduarse de la preparatoria en Houston, Texas, y había recibido cartas de admisión de varias universidades, alimentando el sueño de continuar su formación académica.
Sueño truncado: hondureña es deportada de USA antes de entrar la universidad
2 de 10

Ese proyecto de vida se derrumbó de manera abrupta cuando acudió junto a su padre a una cita migratoria de rutina. Ambos fueron detenidos por autoridades migratorias y deportados a Honduras apenas 72 horas después, poniendo fin a casi una década de residencia en Estados Unidos.
Sueño truncado: hondureña es deportada de USA antes de entrar la universidad
3 de 10

Desde Honduras, Estephany relató a la periodista Lidia Terrazas, de NMAS Univisión, cómo se prepara para enfrentar una nueva etapa de su vida, marcada por la incertidumbre y el impacto emocional de haber sido separada de su entorno.
Sueño truncado: hondureña es deportada de USA antes de entrar la universidad
4 de 10

La adolescente se encontraba a escasos meses de culminar la preparatoria, un logro construido con esfuerzo y disciplina. Su familia y maestros la describieron como una estudiante ejemplar, dedicada y con una profunda vocación por el estudio.
Sueño truncado: hondureña es deportada de USA antes de entrar la universidad
5 de 10

Su hermana mayor, Cinthia Arévalo, expresó su dolor por lo ocurrido y aseguró que su vínculo con Estephany es más que fraternal. “Somos prácticamente madre e hija”, afirmó, al recordar el papel que ha desempeñado en su crianza y acompañamiento.
Sueño truncado: hondureña es deportada de USA antes de entrar la universidad
6 de 10

Cinthia relató que, incluso cuando Estephany se sentía mal de salud, insistía en asistir a clases. “Ella me decía que le gustaba la escuela, que le encantaba estudiar”, comentó, resaltando la determinación de la joven por salir adelante.

Sueño truncado: hondureña es deportada de USA antes de entrar la universidad
7 de 10

Las cartas de admisión a cuatro universidades en Texas representan ahora un sueño frustrado. Por el momento, Estephany no podrá responder a estas ofertas académicas que, según su familia, la proyectaban hacia una carrera profesional en el área de la salud.
Sueño truncado: hondureña es deportada de USA antes de entrar la universidad
8 de 10

La joven aún no logra comprender cómo su vida cambió en cuestión de horas. Acudir a citas migratorias era una rutina mensual en Houston, sin imaginar que una de ellas terminaría con su detención y expulsión del país que consideraba su hogar.
Sueño truncado: hondureña es deportada de USA antes de entrar la universidad
9 de 10

Tras conocerse el caso, varios de sus amigos acudieron a la organización FIEL en busca de ayuda. Sin embargo, al ingresar los datos de la estudiante, el director ejecutivo César Espinosa confirmó que Estephany ya había sido deportada junto a su padre, generando conmoción entre sus compañeros.
Sueño truncado: hondureña es deportada de USA antes de entrar la universidad
10 de 10

Este es el segundo caso, en las últimas semanas, de un adolescente y estudiante destacado detenido en cortes de inmigración de Houston. Pese a ello, los familiares de Estephany García González mantienen la esperanza de que pueda regresar algún día al país donde vivió por casi diez años y retomar el futuro que le fue interrumpido.
Cargar más fotos