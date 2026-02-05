El "Monstruo" de Galveston: raptó y abusó de niña de 12 años que paseaba su perro

Fotos de Graham Dunn, el sujeto acusado de raptar y violar a una menor de 12 años en Galveston, Texas.
Dunn fue arrestado el viernes por la noche en el Galveston Beach Hotel bajo el cargo de secuestro agravado, aunque, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Eyewitness News, ya era un hombre buscado por las autoridades.
Contaba con una orden de arresto activa en el condado de Dallas, múltiples violaciones a su libertad condicional y al menos tres procesos penales pendientes en Carolina del Norte.
Registros judiciales del condado de Dallas indican que en mayo de 2025 Dunn aceptó 18 meses de libertad condicional como parte de un acuerdo de adjudicación diferida por un caso de violencia familiar ocurrido en 2023 en Farmers Branch. En ese expediente, se le acusa de haber derribado a su entonces pareja y presionado su cuello y garganta.
Como parte de las condiciones impuestas, Dunn debía permanecer en Carolina del Norte, donde —según los documentos— reside parte de su familia, y abstenerse de cometer nuevos delitos. Sin embargo, apenas diez días después de iniciado el periodo de libertad condicional, fue citado penalmente en Wilmington, Carolina del Norte, por un presunto caso de privación ilegal de la libertad.
Tres meses más tarde, volvió a ser arrestado en esa misma ciudad por un cargo de voyeurismo. La víctima declaró a Eyewitness News que Dunn se ocultaba entre árboles y arbustos cerca de su complejo de apartamentos y le gritaba. El día de su detención, aseguró que intentó ingresar por la fuerza a su vivienda.
Días después, enfrentó nuevos arrestos por cargos de agresión sexual y asalto contra otra mujer. A pesar de la gravedad de los señalamientos, Dunn logró quedar en libertad tras pagar una fianza de 11 mil dólares.
Estos tres arrestos habrían violado las condiciones de su libertad condicional en Dallas. En octubre, fiscales presentaron una moción para revocar dicho beneficio y proceder a su condena por el caso de agresión de 2023. Una orden de arresto fue ejecutada en noviembre, aunque posteriormente se le permitió salir bajo fianza de 2,500 dólares.
El 21 de enero, la Oficina del Sheriff del Condado de Dallas informó que Dunn fue arrestado por la policía de la Universidad Metodista del Sur (SMU) por evasión de arresto, aunque posteriormente fue liberado. Dos días después, fiscales solicitaron una nueva orden de captura al considerar que había violado condiciones previas de su fianza; sin embargo, esta no fue emitida sino hasta el 27 de enero.
Las autoridades localizaron a Dunn en Galveston, tras el presunto secuestro de una menor. De acuerdo con documentos judiciales, la niña paseaba a su perro alrededor de las 7 de la noche cuando Dunn la obligó a subir a su vehículo.
Dunn fue detenido en el interior de este hotel. La menor fue hallada tras una intensa búsqueda policial que se apoyó en la señal del teléfono celular de la víctima.
La menor relató a los investigadores que el agresor le dio dos pastillas que la hicieron sentirse “mareada”, la tocó sexualmente y grabó parte de los hechos con su teléfono celular.
El impacto del caso ha sido profundo en la comunidad, especialmente entre padres de familia, quienes han expresado su preocupación por la seguridad de los niños en espacios públicos.
Autoridades no descartan que existan más víctimas y han advertido que podrían presentarse cargos adicionales. En esta calle fue raptada la menor.
En Carolina del Norte, fiscales solicitaron esta semana elevar la fianza de Dunn a 250 mil dólares, al considerar que no tomó con seriedad los cargos en su contra. Durante una comparecencia ante un magistrado, Dunn declaró: “Todos esos cargos eran delitos menores. Nunca he tenido un delito grave en mi historial".
Actualmente, Graham Dunn permanece detenido en la cárcel del condado de Galveston con una fianza fijada en 500 mil dólares.