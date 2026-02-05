Armas y drogas decomisadas a la MS fueron enviadas por sanguinario cartel mexicano

Las investigaciones iniciales del Ministerio Público (MP) indican que el arsenal de guerra decomisado el miércoles 4 de febrero a la Mara Salvatrucha (MS-13) en San Pedro Sula habría sido suministrado por un cartel mexicano que, según las autoridades, mantiene una alianza estratégica con esta banda delictiva a la que considera como su principal socio en Honduras.
En febrero del 2025, Diario La Prensa reveló el nexo entre la MS y este cartel mexicano.
Las investigaciones de los órganos de seguridad han determinado que la estructura criminal Jalisco Nueva Generación (CJNG) domina el tráfico de drogas en Honduras con destino a Estados Unidos, relegando al también cartel mexicano de Sinaloa.
Según los análisis de los entes de investigación, el cartel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha adoptado la estrategia de no llamar la atención. Esta táctica se refleja en la baja incidencia de muertes por crimen organizado y la ausencia de crímenes emblemáticos o de alto impacto.
Además, el cartel mexicano evita involucrarse directamente en actividades delictivas y, por eso, forma alianzas con grupos que consideran fuertes criminalmente, como la Mara Salvatrucha.
Las investigaciones han establecido que la Mara Salvatrucha es la que suministra los insumos necesarios para los cultivos de hojas de coca en Honduras, que también son manejados por el cartel Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo, de acuerdo con las líneas de investigación, tanto las armas de alto poder como la marihuana incautada este miércoles y que es catalogada por los investigadores como de alta calidad, tendrían origen mexicano, lo que refuerza la hipótesis de que el CJNG fue el proveedor del cargamento ilícito.
El arsenal fue decomisado durante 17 allanamientos ejecutados en distintos sectores de la capital industrial.
En estos operativos, los cuerpos de seguridad incautaron 85 armas, en su mayoría fusiles AR-15 y AK-47, así como un cargamento de diversos tipos de droga valorado en aproximadamente 25 millones de lempiras.
También se aseguraron vehículos y viviendas que la organización criminal utilizaba para el almacenamiento de armas y estupefacientes.
Como resultado de las acciones, fueron detenidas diez personas identificadas como Brenda Moradel Maldonado, María Castellanos Rodríguez, Ingrid Pérez Rodríguez, Ingrid Pérez Rodríguez, Jesús Rápalo Martínez, Walter Rodríguez, Elmer Urrea Álvarez, Abrahan Rosales Matute, Richer Murillo Munguía, César Martínez Izodoro y Walter Castollo Rodríguez.
A los imputados, el Ministerio Público les presentó requerimiento fiscal por seis delitos, entre ellos tráfico de drogas agravado y depósito de armas y municiones, tanto de uso prohibido como permitido.
Los acusados fueron puestos a la orden del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada para la audiencia de declaración de imputado. Hasta la medianoche de ayer, el juez no había emitido resolución.
Las investigaciones determinan que la relación entre ambas organizaciones criminales opera bajo un esquema de intercambio: la MS-13 provee y facilita la materia prima para la fabricación de cocaína, mientras que el cartel Jalisco Nueva Generación suministra armas y marihuana de alta calidad.