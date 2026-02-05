Shakira y la moda: Sus colaboraciones destacadas más allá de la música

La imagen de Shakira es un lenguaje propio; mucho antes de que la moda se convirtiera en una industria aliada de las estrellas pop, la artista colombiana ya entendía que cada prenda podía contar una historia. Aquí te mostramos cómo su estilo ha evolucionado al mismo ritmo que su música.
En sus primeros años, Shakira apostó por una estética profundamente ligada a sus raíces. Telas vaporosas, transparencias y cinturones con monedas acompañaban movimientos inspirados en la danza árabe, logrando que el vestuario no solo vistiera su cuerpo, sino que dialogara con cada coreografía y reforzara su conexión cultural.
A medida que su carrera se internacionalizó, su imagen dio un giro hacia propuestas más estructuradas. Vestidos ceñidos, cortes asimétricos y brillos cuidadosamente colocados comenzaron a marcar una nueva etapa, en la que la sensualidad se combinó con una narrativa de empoderamiento y control escénico.
En medio de uno de los momentos más mediáticos de su vida personal, la cantante sorprendió al anunciar su colaboración como embajadora de la casa británica Burberry. La campaña Festive mostró una imagen renovada: elegante, firme y luminosa, pensada para celebrar la individualidad femenina durante las fiestas decembrinas.
En esta imagen, vemos a la cantante lucir un vestido plateado de escote corazón personalizado de Zuhair Murad con un corpiño de espejo en forma de corazón.
En una reciente sesión fotográfica difundida en redes sociales, Shakira reveló su colaboración con la firma italiana Fendi. Capturada por el lente del fotógrafo francés Nicolas Gerardin, la artista proyectó sofisticación y vanguardia, reafirmando su lugar dentro del universo del lujo contemporáneo.
Su aparición en el Gran Premio de Fórmula 1 en Silverstone confirmó una nueva alianza creativa con Stella McCartney. El atuendo, diseñado por la hija de Paul McCartney, fusionó el ADN británico de la marca con dos grandes tendencias del año: el denim y la polipiel, reflejando una estética moderna y poderosa.
Durante la presentación de la colección Otoño-Invierno 2023 de Alta Costura de Viktor & Rolf, la colombiana apareció con un imponente vestido abrigo blanco marcado por un gigantesco "NO". La pieza evocó un desfile histórico de la marca y se convirtió en un gesto visual cargado de simbolismo.
Este recorrido confirma que Shakira no sigue la moda: la transforma. Cada colaboración, cada look y cada escenario revelan a una artista que utiliza la imagen como una herramienta de expresión tan potente como su música, dejando claro que su estilo, al igual que su carrera, está en constante evolución.
La moda también ha sido un espacio de reinterpretación artística para Shakira. Su presencia en propuestas de alta costura ha demostrado que no se limita a vestir prendas icónicas, sino que las resignifica desde su propia narrativa, elevando cada aparición pública a una declaración estética.