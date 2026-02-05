El Fenómeno Bad Bunny: El español como el nuevo idioma del Super Bowl

Antes de 1993, el intermedio de la final solía estar acompañada de una caída de la audiencia, que cambiaba de canal en busca de programas de humor. Por eso, la NFL puso la música sobre la mesa y, aquel año, la audiencia en el Rose Bowl de Pasadena no solo mantuvo al público, sino que, por primera vez en la historia, su “rating” creció durante el descanso.