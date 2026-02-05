Polémica entre fans por el lanzamiento del nuevo light stick de BTS

El esperado regreso de BTS como grupo completo ha comenzado oficialmente, aunque no de la forma que muchos fans anticipaban. Antes de su anunciada gira mundial y del lanzamiento de su próximo álbum, la compañía Hybe presentó la versión 4 del light stick oficial de BTS, conocido como ARMY Bomb.
Si bien el anuncio confirma que el grupo entra en una nueva etapa, también ha generado frustración entre algunos sectores del fandom debido a los cambios en la compatibilidad inalámbrica con versiones anteriores. Para los ARMY, el light stick representa lealtad, identidad y participación activa. No se trata solo de mercancía oficial, sino de un elemento central de la experiencia en vivo de BTS.
El nuevo light stick incorpora características técnicas mejoradas y un diseño renovado. Sin embargo, la eliminación del soporte inalámbrico para modelos previos ha decepcionado a numerosos ARMY, en especial a quienes adquirieron versiones anteriores durante la pausa militar del grupo y no tuvieron oportunidad de utilizarlas en conciertos.
BTS presentó oficialmente el ARMY Bomb Ver.4 el 5 de febrero a través de un video publicado por Hybe. El breve adelanto confirmó visualmente la transición del grupo hacia una nueva etapa en su carrera. En el apartado técnico, la versión 4 introduce un nuevo sistema de control inalámbrico y una aplicación móvil dedicada, diseñada para ofrecer un funcionamiento más fluido y opciones interactivas ampliadas durante los conciertos.
Aunque el anuncio se volvió tendencia en redes sociales, también abrió un debate entre los seguidores debido a la pérdida de compatibilidad inalámbrica de versiones anteriores.A pesar del entusiasmo inicial, numerosos fans expresaron su descontento tras confirmarse los cambios en la compatibilidad inalámbrica.
«Me gusta mucho el diseño, pero no puedo evitar pensar en lo ambicioso e injusto que es que a partir del 3 de junio ya no funcione la versión anterior», comentó un usuario en la publicación oficial de Hybe Merch. Otro fan escribió: «Terminar la compatibilidad con MOTS SE a pesar de no haber tenido una gira mundial completa usándolo es decepcionante».
Hasta el momento, Hybe no ha anunciado de forma oficial el precio del BTS Official Light Stick Ver.4. Según un aviso publicado en Weverse, la información completa sobre ventas —incluidos precios, disponibilidad y regiones de envío— se dará a conocer por separado el 6 de febrero.
De acuerdo con lanzamientos anteriores, los fans esperan que el precio se mantenga dentro de un rango similar, aunque las nuevas funciones, la base incluida y el sistema inalámbrico actualizado podrían incrementar ligeramente el costo. Los ARMY que planean asistir a la gira mundial siguen de cerca estas actualizaciones, especialmente porque la versión 4 será el único light stick compatible con el control inalámbrico en conciertos a partir de junio de 2026.
Un tercer seguidor señaló: «Aunque este nuevo light stick es precioso, es increíblemente frustrante haber gastado tanto dinero en la versión anterior solo para que ahora no pueda usarse en conciertos».Muchos ARMY argumentan que compraron versiones anteriores durante la pausa del grupo y que nunca tuvieron la oportunidad de utilizarlas en una gira mundial completa.
¿Cómo pedir el Light Stick versión 4 de BTS? Los fans interesados en adquirir el nuevo ARMY Bomb deberán: Acceder a la tienda oficial de Weverse (ventas previstas para el 6 de febrero a las 11:00 a. m. en Corea del Sur, pero por la diferencia horaria sería a las 8:00 p.m de este miércoles 5 de febrero hora de Honduras y México).
Buscar BTS Official Light Stick Ver.4. Seleccionar cantidad y verificar disponibilidad regional. Completar los datos de pago y envío. Descargar la aplicación oficial una vez recibido el producto. Hybe publicará los detalles definitivos de precios y distribución en un aviso separado en Weverse.