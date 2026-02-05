Marlon Wayans se deja querer en Honduras: gesto de Olimpia y ¿qué dijo de Motagua?

El actor estadounidense Marlon Wayans ha causado gran revuelo con su visita a Honduras, donde ya se ha relacionado con los equipos capitalinos Olimpia y Motagua.
Marlon Wayans arribó el lunes por la tarde a Honduras, su llegada fue captada por Diario La Prensa en el aeropuerto de Palmerola en Comayagua.
El actor, comediante, escritor y productor estadounidense de 52 años ha estado conviviendo en Tegucigalpa y Amapala.
Marlon Wayans interpretó junto a su hermano Shawn la película '¿Y dónde están las rubias?'.
Una de sus primeras apariciones fue en la película 'Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood' y conocida en Latinoamérica como 'Los colegas del barrio'.
Otra película de su repertorio es el inicio de las franquicias de 'Scary Movie'.
Y una de sus películas de comedia épicas es 'Chiquito, pero peligroso'.
El comediante estadounidense Marlon Wayans visitó Honduras para lanzar su marca de puros Liga Tridente, producida artesanalmente en Danlí, El Paraíso.
La visita del famoso actor ha generado entusiasmo entre los hondureños con su visita.
La marca, que fue lanzada inicialmente en Estados Unidos el año pasado, llega ahora a Honduras con la presencia del propio Wayans, quien busca reforzar su vínculo con la industria y dar mayor visibilidad a su emprendimiento.
Durante su visita, el artista ha participado en diversos eventos gracias a su amistad con los propietarios de McAllister’s Irish Pub, donde compartió con seguidores hondureños y habló sobre su proyecto personal en el mundo del tabaco.
Marlon Wayans visitó la Isla del Tigre, Amapala junto a un grupo de inversionistas estadounidenses con el objetivo de invertir en la industria del tabaco e impulsar el desarrollo productivo hondureño.
El Municipio de Amapala recibió visita de Marlon Wayans, actor de Hollywood e inversionistas estadounidenses, quienes fueron recibido por el alcalde Santos Alberto Cruz, mismos que mostraron interés en el potencial productivo y de inversión del municipio.
El hondureño Duany Laínez colgó su selfie con el reconocido actor de Hollywood en la comunidad de Amapala, Valle.
Aprovechando su estadía en Tegucigalpa, el Olimpia le obsequió una camisetaa especial con su apellido.
El famoso actor se mostró encantado con el reconocimiento que le realizó la directiva del Olimpia.
Marlon Wayans promocionó en sus redes sociales el gesto del Club Olimpia Deportivo.
En una consulta, le preguntaron que eligiera a un club entre Motagua y Olimpia, y el actor estadounidense eligió al Ciclón Azul.