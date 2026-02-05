Real Madrid bloqueó su salida: ya se había despedido y explota contra Arbeloa

La situación no ha sentado bien a Fran García. El periodista Antón Meana fue claro: "Se ha creado un problema en el vestuario que no tenías. Es un futbolista que se despidió porque pensaba que se iba, y ahora está enfadado o molesto o triste, ponle el apellido que quieras, porque no le han dejado marcharse. Ya es un pequeño problema más".