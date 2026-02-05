Real Madrid bloqueó su salida: ya se había despedido y explota contra Arbeloa

Real Madrid vive bajo tensión en el vestuario después de la salida truncada de un futbolista que hasta ya se había despedido, pero Florentino Pérez bloqueó el traspaso y ahora el jugador no aguanta más a Álvaro Arbeloa.
Cuando parecía que el mercado de invierno se había cerrado sin sobresaltos internos, la Cadena SER ha desvelado una situación incómoda que pasa actualmente en el Real Madrid.
El futbolista estaba abierto a un traspaso en busca de minutos regulares, ya tenía todo arreglado. Sin embargo, el Real Madrid fue firme en su decisión de retenerlo, priorizando la profundidad de la plantilla y la continuidad.
Fran García, lateral izquierdo del Real Madrid lo tenía todo preparado para marcharse al Bournemouth de la Premier League de Inglaterra en este mercado de inviernoa, pero el club blanco frenó la operación en el último momento.
Medios de España como Cadena COPE y Cadena SER informaron que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tomó la decisión de evitar la cesión de Fran García al Bournemouth en la ventana de transferencias de enero.
Fran García atraviesa un momento delicado en el Real Madrid. Según informan, el lateral izquierdo solicitó realizar trabajo individual después de que el club blanco bloqueara su traspaso al Bournemouth, una operación que estaba bien encaminada y que contaba con el visto bueno del futbolista.
Real Madrid rechazó en los últimos días la oferta del Bournemouth por Fran García durante la ventana de transferencias invernal, confirmando que el lateral izquierdo permanecerá como parte de la plantilla por el resto de la temporada.
El canterano quería reunirse con Andoni Iraola en el Bournemouth, que le dirigió en su etapa en el Rayo Vallecano. Quiere tener la oportunidad de jugar, opción que Álvaro Arbeloa le ha negado a las primeras de cambio.
La decisión ha generado malestar en el futbolista y en el vestuario. Y no es un asunto menor en un equipo que ya vive semanas agitadas tanto en lo deportivo como en lo institucional.
El lateral español, consciente de que ocupa el último escalón en la rotación, entendía que su salida era lo mejor para todas las partes. En el Bournemouth le esperaban con los brazos abiertos.
De hecho, el futbolista llegó a despedirse de sus compañeros creyendo que su traspaso a la Premier League era un hecho. Sin embargo, el Real Madrid cambió de postura y decidió no debilitar la plantilla en plena fase decisiva de la temporada.
La información la ha contado el periodista Antón Meana en la Cadena SER: "Fran García se despidió el viernes de la plantilla del Real Madrid porque se veía en el Bournemouth. Lo daba por hecho. Al final no le dejaron marcharse, para enfado de Fran García".
La situación no ha sentado bien a Fran García. El periodista Antón Meana fue claro: "Se ha creado un problema en el vestuario que no tenías. Es un futbolista que se despidió porque pensaba que se iba, y ahora está enfadado o molesto o triste, ponle el apellido que quieras, porque no le han dejado marcharse. Ya es un pequeño problema más".
En el lateral izquierdo, Fran García ve cómo tiene por delante a Álvaro Carreras, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga reconvertido e incluso otras alternativas tácticas. Se siente el último de la fila y ahora deberá reintegrarse en un grupo del que ya se había despedido emocionalmente.
Álvaro Arbeloa quería mantener intacta la profundidad en la posición de lateral izquierdo.
Fran García ha tenido problemas para conseguir minutos de juego esta temporada y parece haber caído en desgracia con el entrenador Álvaro Arbeloa.
En un vestuario donde también se han detectado tensiones por los roles y la gestión de minutos, este episodio añade una nueva arista a la gestión de Arbeloa.
Desde la directiva blanca se argumenta que no era el momento de vender. Con varios frentes abiertos y lesiones en la plantilla, el Real Madrid priorizó la estabilidad deportiva sobre la satisfacción individual del jugador.
Pero el daño interno está hecho. Fran García quería salir, tenía destino y se quedó a última hora. En el Real Madrid, donde cada detalle cuenta, este tipo de situaciones pueden pesar más de lo que parece. Un pequeño incendio más en Valdebebas. Y la temporada aún no ha terminado.