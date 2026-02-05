Adultos mayores en Honduras recibirán nuevos descuentos en servicios básicos

El adulto mayor en Honduras gozará de nuevos beneficios a partir de la entrada en vigencia de esta reforma, que comenzó a aplicarse el 19 de enero de 2026. La ley establece descuentos del 25% para las personas pertenecientes a la tercera edad y del 35% para quienes conforman la cuarta edad, como una medida orientada a aliviar la carga económica de este sector de la población.