¿De qué se trata la "Caminata con la Loba"?, la experiencia exclusiva con Shakira

Shakira realizará una residencia histórica en El Salvador durante febrero de 2026 como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". La artista ofrecerá un total de cinco conciertos en San Salvador, convirtiendo al país en la sede exclusiva de su residencia centroamericana. Por lo que también incluirá una experiencia exclusiva con sus fans: "La caminata con la loba".