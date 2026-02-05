¿De qué se trata la "Caminata con la Loba"?, la experiencia exclusiva con Shakira

Shakira realizará una residencia histórica en El Salvador durante febrero de 2026 como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". La artista ofrecerá un total de cinco conciertos en San Salvador, convirtiendo al país en la sede exclusiva de su residencia centroamericana. Por lo que también incluirá una experiencia exclusiva con sus fans: "La caminata con la loba".
Es una dinámica creada para que los fans vivan una experiencia especial durante sus conciertos. Inspirada en el tema “Loba”, la actividad invita a los seguidores a imitar la famosa manera de caminar de la artista en el escenario.
Los elegidos tienen la oportunidad de desfilar al ritmo de la canción, recreando la energía y el estilo característico de Shakira, como parte de un momento interactivo que conecta directamente al público con el espectáculo. Esta iniciativa busca resaltar la creatividad y el entusiasmo de los fans, convirtiéndolos en protagonistas durante el evento.
En otros conciertos de Shakira, la caminata se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los fans. Los participantes suelen vestirse con atuendos inspirados en la artista y reproducen sus movimientos característicos, generando un ambiente festivo y de complicidad entre Shakira y sus seguidores.
Este tipo de actividades han sido aplaudidas por la audiencia, ya que fomentan la interacción directa y brindan a los fans la posibilidad de ser parte activa del espectáculo.
En El Salvador, la Caminata de las Lobas contará con la participación de influencers, fanáticos de la cantante y hasta un sacerdote, quienes compartirán escenario para mostrar su versión del icónico desfile.
Shakira ofrecerá cinco conciertos en territorio salvadoreño como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Las presentaciones se realizarán los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero de 2026 en el estadio “Mágico” González de San Salvador. Las entradas estarán disponibles desde $45 hasta $275
La gira de la cantante colombiana en El Salvador ha generado expectativas inéditas, considerada por la prensa local como una de las principales citas del calendario musical nacional. La integración de seguidores centroamericanos en una actividad escénica exclusiva añade valor simbólico y potencia el interés de públicos jóvenes y audiencias.
La residencia se perfila como una de las producciones más grandes que ha recibido el país. El impacto económico de la gira abarca hoteles, restaurantes y servicios asociados al turismo, dado que se espera la llegada de visitantes de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua, así lo confirmó autoridades del Ministerio de Turismo en una conferencia de prensa hace unas semanas.
La logística para estos eventos incluye acuerdos con autoridades locales para el control del tránsito y la seguridad en las inmediaciones del recinto.