Las mejores películas de Marlon Wayans y dónde verlas en "streaming"

El actor estadounidense Marlon Wayans, reconocido por su trabajo en varios clásicos de la comedia, estuvo de visita en Honduras para reunirse con sus socios y presentar la marca de puros, Liga Tridente, cuya producción es en este país, precisamente en Danlí. En esta ocasión, te mostramos cuáles son las películas destacadas en la filmografía del actor y dónde puedes verlas.
"Scary Movie" (2000): Es una comedia irreverente que parodia famosas películas de terror de los 90s como Scream y Sé lo que hicistes el último verano. La trama sigue a Cindy Campbell y sus amigos, quienes son acosados por un asesino enmascarado tras ocultar un atropello accidental ocurrido el año anterior. En este filme, Marlon Wayans interpreta a Shorty Meeks, un personaje paródico, fumador de marihuana, hermano de Brenda Meeks y popular por sus escenas absurdas e irreverentes.
Disponible en Netflix.
"¿Y dónde están las rubias"? (2004): En esta comedia Marlon Wayans interpreta a Marcus Copeland (y a la rubia Tiffany Wilson). Es un agente del FBI que se disfraza de una mujer blanca para una misión. Marcus es hermano de Kevin Copeland (interpretado por Shawn Wayans), con quien protagoniza la comedia y se somete a horas de maquillaje para transformarse. "¿Y dónde están las rubias"? es considerada ya una película de culto y un clásico de la comedia estadounidense.
"Chiquito, pero peligroso" 2006: Calvin Sims (Marlon Wayans) es un adulto enano con cara de niño, que realmente es un famosísimo ladrón de joyas que intenta escapar de las fuerzas de la justicia con tal de salirse siempre con la suya y poder seguir haciendo lo que más le gusta. Utilizará para ello como escondite la casa de Darryl Edwards, un hombre que tiene tantas ganas de ser padre que termina creyendo que él es un niño.
Está disponible en Prime Video.
"Chicas armadas y peligrosas" 2013: Marlon Wayans interpreta al personaje de Levy. Levy es un agente de policía o detective que colabora con los personajes principales, Sarah Ashburn (Sandra Bullock) y Shannon Mullins (Melissa McCarthy), en la resolución del caso de narcotráfico en Boston.
Está disponible en Disney Plus.
"50 sombras negras" (Fifty Shades of Black, 2016): Se trata de una parodia de comedia dirigida por Michael Tiddes y protagonizada por Marlon Wayans. La trama sigue a Hannah Steele (Kali Hawk), una universitaria inexperta, quien conoce al rico y peculiar empresario Christian Black (Marlon Wayans), cuyas prácticas sexuales exageradas y absurdas ponen a prueba su relación.
Disponible en Netflix y Prime Video.
"Desnudo" (Naked, 2017): Es una comedia de bucle temporal protagonizada por Marlon Wayans como Rob Anderson, un hombre que se despierta repetidamente desnudo en un ascensor, a una hora de su boda. Debe revivir el mismo día angustioso una y otra vez para superar sus miedos, madurar y lograr llegar al altar.
"El espíritu de Bridge Hollow" (La maldición de Bridge Hollow, 2022): Una comedia de terror familiar de Netflix donde una adolescente (Priah Ferguson) libera por accidente a un espíritu antiguo en su nuevo y obsesionado con Halloween pueblo. Este espíritu cobra vida a las decoraciones, obligándola a aliarse con su padre escéptico (Marlon Wayans) para salvar la ciudad.
Disponible en Netflix.
G.I. Joe: El Origen de Cobra (2009): Es una película de acción donde un equipo de élite internacional lucha contra la malvada organización Cobra. Cuando un traficante de armas roba ojivas con nanomites, Duke y Ripcord se unen a los G.I. Joe para salvar el mundo de una amenaza global. Marlon Wayans interpreta a Ripcord, un soldado experto que se convierte en especialista en combate y piloto, siendo el alivio cómico y compañero de Duke.
"Réquiem por un sueño" (2000): Dirigida por Darren Aronofsky, es un intenso drama sobre cuatro personas en Coney Island —Harry, Marion, Sara y Tyrone— cuyas vidas colapsan por distintas adicciones (heroína y pastillas para adelgazar) en una espiral de tragedia, paranoia y desesperación, buscando sueños de felicidad que terminan en miseria. Marlon Wayans interpreta a Tyrone, el mejor amigo y socio de negocios de Harry Goldfarb (Jared Leto).
Disponible en Netflix y Prime Video.