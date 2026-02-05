Las mejores películas de Marlon Wayans y dónde verlas en "streaming"

"¿Y dónde están las rubias"? (2004): En esta comedia Marlon Wayans interpreta a Marcus Copeland (y a la rubia Tiffany Wilson). Es un agente del FBI que se disfraza de una mujer blanca para una misión. Marcus es hermano de Kevin Copeland (interpretado por Shawn Wayans), con quien protagoniza la comedia y se somete a horas de maquillaje para transformarse. "¿Y dónde están las rubias"? es considerada ya una película de culto y un clásico de la comedia estadounidense.