Del reinado a la cancha: El salto estelar de Sirey Morán al Super Bowl

La hondureña Sirey Morán formará parte del elenco de Telemundo para la cobertura histórica del Super Bowl LX de este domingo 8 de febrero, consolidando su presencia como figura latina en la televisión estadounidense.
La cadena anunció que desplegará su equipo más grande y ambicioso para este evento, con transmisiones multiplataforma en Telemundo, Universo, Peacock y Telemundo Deportes Ahora.
"Estoy muy contenta como hondureña por la oportunidad, porque va a ser mi primera vez y es un evento muy grande", declaró Sirey en una entrevista previa con la cadena estadounidense.
Sirey Morán es una modelo y presentadora hondureña, ganadora de Miss Honduras Universo 2016 y de "Nuestra Belleza Latina" 2021 de Univisión, que se ha consolidado como talento televisivo en cadenas internacionales.
Aunque no será la primera persona hondureña en cubrir este evento, su inclusión en la cobertura del Super Bowl representa un hito para la representación hondureña y centroamericana en la televisión de gran escala.
Morán se suma a un elenco diverso de periodistas, presentadores y talentos de entretenimiento que acompañarán la transmisión especial de Telemundo.
El evento deportivo comenzará a las 5:30 pm de este domingo y puede verlo a través Fox Sports, ESPN y Disney+, Telemundo, Universo, Peacock y Telemundo Deportes Ahora.