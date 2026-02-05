  1. Inicio
Del reinado a la cancha: El salto estelar de Sirey Morán al Super Bowl

La hondureña confirmó que formara parte de la cobertura del evento deportivo que se llevará a cabo este domingo 8 de febrero.

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 11:00 -
  • Viki Pérez Aguilar
1 de 7

La hondureña Sirey Morán formará parte del elenco de Telemundo para la cobertura histórica del Super Bowl LX de este domingo 8 de febrero, consolidando su presencia como figura latina en la televisión estadounidense.

Foto: Instagram:@sireymoran
2 de 7

La cadena anunció que desplegará su equipo más grande y ambicioso para este evento, con transmisiones multiplataforma en Telemundo, Universo, Peacock y Telemundo Deportes Ahora.

 Foto: Instagram:@sireymoran
3 de 7

"Estoy muy contenta como hondureña por la oportunidad, porque va a ser mi primera vez y es un evento muy grande", declaró Sirey en una entrevista previa con la cadena estadounidense.

 Foto: Instagram:@sireymoran
4 de 7

Sirey Morán es una modelo y presentadora hondureña, ganadora de Miss Honduras Universo 2016 y de "Nuestra Belleza Latina" 2021 de Univisión, que se ha consolidado como talento televisivo en cadenas internacionales.

 Foto: Instagram:@sireymoran
5 de 7

Aunque no será la primera persona hondureña en cubrir este evento, su inclusión en la cobertura del Super Bowl representa un hito para la representación hondureña y centroamericana en la televisión de gran escala.

 Foto: Instagram:@sireymoran
6 de 7

Morán se suma a un elenco diverso de periodistas, presentadores y talentos de entretenimiento que acompañarán la transmisión especial de Telemundo.

 Foto: Instagram:@sireymoran
7 de 7

El evento deportivo comenzará a las 5:30 pm de este domingo y puede verlo a través Fox Sports, ESPN y Disney+, Telemundo, Universo, Peacock y Telemundo Deportes Ahora.

 Foto: Instagram:@sireymoran
