Música, historia y BTS: así será su regreso a los escenarios en Corea

El regreso a los escenarios del fenómeno del K-pop BTS será un espectáculo gratuito para unos 15.000 espectadores, con la previsión de que en los alrededores se congreguen varios miles de fans, afirmó este miércoles la agencia local de noticias Yonhap. Tras cuatro años de espera, el popular grupo combinará sus canciones con música tradicional en el entorno del lugar más emblemático de Seúl.
El espectáculo incluirá una puesta en escena ceremonial en la que los siete integrantes aparecerían caminando desde el interior del palacio de Gyeongbokgung, el principal de la capital surcoreana, recreando una especie de procesión real, según fuentes gubernamentales y de la industria musical citadas por Yonhap.
«Parece que toda la nación lo está esperando», dijo este miércoles Oh Se-hoon, alcalde de Seúl, citado en un informe de su oficina sobre una reunión para discutir los preparativos del evento. El alcalde destacó la importancia simbólica del concierto del 21 de marzo, que se celebrará en la plaza de Gwanghwamun, «el corazón de la capital de Corea del Sur».
El plan contempla la participación de unos 50 bailarines y 13 músicos de una troupe tradicional, según Yonhap, siguiendo el concepto de su próximo álbum Arirang. El disco será lanzado el 20 de marzo y toma su nombre de la canción folclórica más representativa de Corea, símbolo de identidad, añoranza y unión nacional.
Además de los 15.000 asistentes previstos en el concierto, se instalarán pantallas gigantes para que una audiencia de unas 13.000 personas presencie en directo el espectáculo desde la cercana Seoul Plaza, frente al Ayuntamiento, informó la agencia surcoreana.
El medio local también citó a observadores que calculan una afluencia de hasta 200.000 personas en la zona, incluidas aquellas que seguirán el evento desde espacios designados para «sentir la atmósfera».
Las reservas para las entradas gratuitas estarán disponibles en sitios web de venta de boletos en línea, tras un anuncio que se realizará «pronto» en la plataforma de comunidades de fanes Weverse, operada por Hybe, la agencia de BTS, según Yonhap.
El espectáculo será emitido en directo a las 20:00 hora local (11:00 GMT) por Netflix y estará dirigido por Hamish Hamilton, conocido por su trabajo en los Premios Óscar, los MTV Video Music Awards, los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y colaboraciones con diversos artistas de renombre.