Música, historia y BTS: así será su regreso a los escenarios en Corea

El regreso a los escenarios del fenómeno del K-pop BTS será un espectáculo gratuito para unos 15.000 espectadores, con la previsión de que en los alrededores se congreguen varios miles de fans, afirmó este miércoles la agencia local de noticias Yonhap. Tras cuatro años de espera, el popular grupo combinará sus canciones con música tradicional en el entorno del lugar más emblemático de Seúl.