¿Quiénes son los exfuncionarios que comparecen hoy ante la justicia por el caso Sedesol?

Seis exfuncionarios más vinculados al caso Sedesol se presentaron este jueves 5 de febrero ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social.
Desde tempranas horas comenzaron a llegar a la sede judicial algunos de los citados, entre ellos Rossy Yanira Martínez González, exgerente administrativa de Sedesol, y Luis Manuel Fernández García, exdirector de Monitoreo, quienes comparecieron de manera voluntaria ante el juez de letras designado para conocer el caso, confirmaron autoridades judiciales.
La diligencia estaba programada para las 9:00 de la mañana y también incluyó la comparecencia de Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva y Eliud Reiniery Aguilar Pineda, quienes atendieron el llamado de la justicia como parte del proceso investigativo.
Entre los citados figura además Isis Cuéllar, diputada del Congreso Nacional, cuya participación ha generado especial atención mediática debido a su cargo público y a la magnitud de las imputaciones. A su llegada a la CSJ, la parlamentaria se pronunció brevemente ante los medios de comunicación.
“No por nada me volvieron a elegir como la más votada (...) Me voy a defender donde tiene que ser. Cada peso está justificado”, expresó Cuéllar.
La Corte Suprema de Justicia confirmó el pasado lunes el ingreso de un requerimiento fiscal que solicitaba orden de captura contra la diputada Isis Cuéllar, el exministro José Carlos Cardona y 10 exfuncionarios de Sedesol, por un presunto desfalco en perjuicio de la administración pública.
Con la comparecencia de este jueves, suman once las personas que enfrentan proceso penal tras el requerimiento fiscal presentado el pasado 2 de febrero.
No obstante, aún está pendiente la presentación de Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, exfuncionaria de Sedesol, quien hasta el momento no se ha pronunciado ni ha atendido la citación judicial.
Durante las audiencias, las autoridades prevén la revisión de documentación y la recopilación de información considerada clave para el avance del caso, mientras continúan las investigaciones sobre el destino de los fondos públicos administrados por la institución.
Las 12 personas imputadas por el caso Sedesol son: Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno.
El Ministerio Público indicó que la acusación se acompaña de documentación de respaldo, con la cual se sustenta la petición formal de judicialización del caso, presentada por las agentes de tribunales Tania Aracely Pavón Solís y otras fiscales asignadas a la investigación.
Será durante la audiencia de declaración de imputado cuando se conozcan en detalle los hechos atribuidos a cada uno de los acusados y se determine el curso del proceso penal.