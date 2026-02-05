  1. Inicio
Sonriente, así llegó Isis Cuéllar a la audiencia de declaración de imputado por el caso Sedesol

La diputada de Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, se presentó voluntariamente este jueves ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para atender un requerimiento fiscal relacionado con el caso Sedesol.

“No por nada me volvieron a elegir como la más votada (...) Me voy a defender donde tiene que ser. Cada peso está justificado”, dijo Cuéllar al llegar y ser abordada por los medios de comunicación. Fotografías: Emilio Flores y Linda Käsbohrer.
Al ser consultada sobre las declaraciones de José Cardona en torno a Mel Zelaya, expresó: “Mi presidente eterno”.
En total, son 12 los imputados en el caso Sedesol; de estos, seis exfuncionarios se presentaron hoy ante la CSJ como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de la institución.
Según las investigaciones del Ministerio Público, el monto defraudado a las arcas nacionales en el caso de Sedesol asciende a 6,032,654.07 lempiras.
Estos fondos estaban destinados al desarrollo económico y social del departamento de Copán y habían sido aprobados por el Congreso Nacional.
Las indagaciones del ente acusador revelan que se presentaron informes con facturas idénticas, solicitudes de materiales duplicados y actas de finiquito adulteradas o falsas.
Además, se detectó que las viviendas beneficiarias no cumplían con la condición de “necesitadas”, y que entre los receptores de la ayuda había comerciantes, aspirantes a cargos de elección popular y personas con bienes inmuebles.
El exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, a quien se le dictó arresto domiciliario, reveló días antes fuertes acusaciones contra Cuéllar al asegurar: "El día que renuncié, el 28 de junio del año pasado, la diputada Cuéllar me dijo en persona que ella iba a ser protegida porque era la amante de un miembro de la familia Zelaya y yo no tenía ese tipo de protección".
