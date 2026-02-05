  1. Inicio
Investigan muerte de cuatro trabajadores por posible intoxicación

Las víctimas fueron identificadas como Brandon Deonarine, de 18 años; Getindra Sanchara, de 25; Dominica Alexis, de 33, y Nerwaine Persaud, de 57.

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 11:15 -
  • Agencia EFE
Cuatro hombres, con edades entre 18 y 57 años, murieron presuntamente a causa de algún tipo de intoxicación mientras trabajaban. El hecho es investigado por las autoridades y esto se sabe...

 Foto: Cortesía
El hecho ocurrió mientras las víctimas se encontraban trabajando en una barcaza -tipo de embarcación de fondo plano diseñada principalmente para el transporte de carga pesada- en Guyana, donde las autoridades policiales iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del fallecimiento.

 Foto: Cortesía
Según la investigación preliminar de la Policía, los cuatro hombres inspeccionaban el miércoles un área del cuarto de motor de la embarcación, cuando se cree que resultaron expuestos a gases nocivos y colapsaron.

 Foto: Cortesía
Las víctimas fueron identificadas como Brandon Deonarine, de 18 años; Getindra Sanchara, de 25; Dominica Alexis, de 33, y Nerwaine Persaud, de 57. En esta foto aparece Dominica Alexis en vida.

 Foto: Cortesía
Las autoridades, alertadas por otros tripulantes, enviaron al lugar paramédicos y bomberos, que no pudieron hacer nada para salvar la vida de los hombres.

 Foto: Cortesía
Los cuerpos fueron trasladados al Hospital Público de Georgetown para fines de autopsia.

 Foto: Canva
La barcaza es propiedad de la compañía Guyana Port Inc.

 Foto: Canva
El director ejecutivo de Guyana Port Inc, Pritipaul Singh, Jr., dijo a los medios locales que están trabajando "mano a mano con los policías investigadores".

 Foto: Canva
"Esto es un hecho muy desafortunado. Estoy sin palabras ahora mismo", lamentó el empresario sobre el fallecimiento de sus empleados.

 Foto: Canva
Por su parte, el ministro del Trabajo de Guyana, Keoma Griffith, aseguró que su agencia está al tanto de la tragedia y llevará a cabo una investigación propia.

 Foto: Canva
