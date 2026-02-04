Virginia hace íntima confesión de su relación con Vinicius: "empecé a temblar"

La influencer brasileña Virginia Fonseca, novia de Vinicius Junior, ha hecho sorpresivas declaraciones sobre su relación con el futbolista del Real Madrid.
Vinicius y Virginia comenzaron su relación hace unos meses y desde entonces, se les ve muy contentos. Ahora ella ha detallado algunos de los cuidados que debe tener con el jugador.
La hermosa chica aprovechó el espacio con el periodista Leo Dias e hizo revelaciones sobre los cuidados que debe de tener con el brasileño.
Virginia detalló que en ciertas ocasiones tiene que consultar con el equipo médico del Real Madrid para utilizar cierto tipo de medicamentos ginecológicos, ya que debe ser autorizado para evitar que se usen productos que puedan afectar en exámenes antidopajes.
En dicha entrevista, Virginia Fonseca exhibió las precauciones que debe tener: “Fui al ginecólogo, tengo que usar una pomada”, fue una de sus declaraciones, lo que causó la reacción de Vinicius y fue ahí cuando le recomendó que tenían que revisar el producto.
"Me dijo tengo que ver su receta, porque podría provocar un control antidopaje. Cuando él me dijo eso, empecé a temblar. Pensé: ‘Dios mío, ¿habré usado algo que no debía?’", expuso.
Y continuó: "Ahora, todo lo que pienso usar tengo que enviarlo a sus fisioterapeutas. Lo juro, empecé a temblar. Así que ahora, cada cosa en la que pienso, o cuando necesito usar, todo, cualquier cosa, tengo que hablar con su fisioterapeuta, contárselo”.
La influencer reveló que antes de utilizar medicamentos o pomadas de este tipo, tiene que consultar a los servicios médicos del futbolista, ya que pueden contener sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).
Esto se debe a que ciertos componentes pueden ser adquiridos en el contacto íntimo: “Yo dije: ‘Eso era todo lo que necesitaba ahora. Ser la causa de algo”.
Pese a estos detalles sobre los cuidados que deben tener, la hermosa influencer aseveró que se mantiene feliz en su relación con Vinicius.
“Estoy muy feliz en esta relación. Por eso le doy prioridad, me entrego por completo. Estoy haciendo que funcione; y Vini también, obviamente”, reveló al comunicador.
Asimismo, confesó sobre la adaptación al horario del jugador del Real Madrid: “Hay que tener un horario para todo, hay que seguirlo todo a la perfección".
"No bebe, pero se divierte más que alguien que sí lo hace. ¿Salir a cenar? No come nada, solo bebe zumo. Habla, es muy animado. Sabe gestionar las cosas de una manera que no le pesa ni a él ni a quienes lo rodean", relató.
Sus declaraciones se han viralizado en las redes sociales, esto luego de revelar los detalles íntimos de su relación y los cuidados que debe de tener por su vínculo con Vinicius.
Vini se encuentra recuperando su mejor versión en el tema futbolístico. Con el Real Madrid no atraviesa un buen momento y se encuentra en planes de renovación con el club.