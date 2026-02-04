  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Ricardo Blanco robó una fortuna en Miami para regalar en TikTok; enfrenta la deportación

Ricardo José Blanco Núñez fue arrestado en Florida por robar más de $800 mil para gastar en regalos de TikTok

Ricardo Blanco robó una fortuna en Miami para regalar en TikTok; enfrenta la deportación
1 de 10

Las autoridades arrestaron a Ricardo José Blanco Núñez, de 33 años, acusado de robar más de 800 mil dólares en tarjetas de memoria de la empresa donde trabajaba, Abound Trading, para luego venderlas y usar el dinero en regalos virtuales de TikTok.
Ricardo Blanco robó una fortuna en Miami para regalar en TikTok; enfrenta la deportación
2 de 10

El objetivo de Blanco, según la investigación: ganar visibilidad, likes y fama en transmisiones en vivo. Todo por el “clout”.
Ricardo Blanco robó una fortuna en Miami para regalar en TikTok; enfrenta la deportación
3 de 10

De acuerdo con los investigadores, Blanco Núñez habría confesado el robo de mercancía valorada en 811.250 dólares, una parte de un faltante total de 2,5 millones de dólares reportado por la compañía.
Ricardo Blanco robó una fortuna en Miami para regalar en TikTok; enfrenta la deportación
4 de 10

El acusado fue capturado el 2 de febrero de 2026, cuando presuntamente intentaba cometer otro robo más, como si el “riesgo valiera la pena por los views”.
Ricardo Blanco robó una fortuna en Miami para regalar en TikTok; enfrenta la deportación
5 de 10

El venezolano enfrenta cargos por robo de carga por un monto superior a 50.000 dólares, un delito grave bajo la ley de Florida.
Ricardo Blanco robó una fortuna en Miami para regalar en TikTok; enfrenta la deportación
6 de 10

Actualmente, Blanco permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Miami-Dade y es representado por la Oficina del Defensor Público.
Ricardo Blanco robó una fortuna en Miami para regalar en TikTok; enfrenta la deportación
7 de 10

Más allá del golpe económico, el caso volvió a encender el debate sobre los riesgos de la adicción a la validación digital.
Ricardo Blanco robó una fortuna en Miami para regalar en TikTok; enfrenta la deportación
8 de 10

Estudios como el publicado por la Asociación Americana de Psicología (APA) en 2023 advierten que el gasto compulsivo vinculado a redes sociales puede estar asociado a trastornos de conducta, especialmente cuando la motivación es obtener aprobación inmediata a través de métricas de popularidad: likes, seguidores y regalos virtuales.
Ricardo Blanco robó una fortuna en Miami para regalar en TikTok; enfrenta la deportación
9 de 10

El panorama legal de Blanco Núñez podría complicarse aún más en el ámbito migratorio. El acusado permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que abre la puerta a posibles consecuencias adicionales a medida que avance el proceso judicial.
Ricardo Blanco robó una fortuna en Miami para regalar en TikTok; enfrenta la deportación
10 de 10

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el caso y la empresa afectada evalúa el alcance total de las pérdidas.
Cargar más fotos