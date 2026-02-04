Ricardo Blanco robó una fortuna en Miami para regalar en TikTok; enfrenta la deportación

Las autoridades arrestaron a Ricardo José Blanco Núñez, de 33 años, acusado de robar más de 800 mil dólares en tarjetas de memoria de la empresa donde trabajaba, Abound Trading, para luego venderlas y usar el dinero en regalos virtuales de TikTok.
El objetivo de Blanco, según la investigación: ganar visibilidad, likes y fama en transmisiones en vivo. Todo por el “clout”.
De acuerdo con los investigadores, Blanco Núñez habría confesado el robo de mercancía valorada en 811.250 dólares, una parte de un faltante total de 2,5 millones de dólares reportado por la compañía.
El acusado fue capturado el 2 de febrero de 2026, cuando presuntamente intentaba cometer otro robo más, como si el “riesgo valiera la pena por los views”.
El venezolano enfrenta cargos por robo de carga por un monto superior a 50.000 dólares, un delito grave bajo la ley de Florida.
Actualmente, Blanco permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Miami-Dade y es representado por la Oficina del Defensor Público.
Más allá del golpe económico, el caso volvió a encender el debate sobre los riesgos de la adicción a la validación digital.
Estudios como el publicado por la Asociación Americana de Psicología (APA) en 2023 advierten que el gasto compulsivo vinculado a redes sociales puede estar asociado a trastornos de conducta, especialmente cuando la motivación es obtener aprobación inmediata a través de métricas de popularidad: likes, seguidores y regalos virtuales.
El panorama legal de Blanco Núñez podría complicarse aún más en el ámbito migratorio. El acusado permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que abre la puerta a posibles consecuencias adicionales a medida que avance el proceso judicial.
Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el caso y la empresa afectada evalúa el alcance total de las pérdidas.