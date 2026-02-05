Suyapa Figueroa destapa que exdiputado de Libre apareció con plaza médica en el Hospital San Felipe

Suyapa Figueroa, expresidente del Colegio Médico de Honduras, denunció este jueves que, sin previo aviso y sin un proceso de concurso, un exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre) apareció realizando guardias médicas en el Hospital San Felipe.
La también exdiputada en torno a jugosos salarios y nombramiento de acuerdos que se otorgaron en el Gobierno de Xiomara Castro reveló que un exdiputado apareció realizando guardias en el Hospital San Felipe.
“Es un descaro por parte de las autoridades salientes de la Secretaría de Salud otorgarse plazas sin haber llevado el proceso de concurso y sin haber tenido los méritos”, reprochó Figueroa al nombraiento del exdiputado Marco Eliud Girón, al señalar que el acceso a una plaza médica debe basarse en criterios técnicos y transparentes.
Reveló que, además de Marco Eliud Girón, otros médicos vinculados a la administración saliente habrían sido beneficiados con nuevas plazas.
Figueroa mencionó que entre los médicos beneficiados están el ex subsecretario del ramo, Bryan Erazo, quien también obtuvo una plaza recientemente, así como a la exministra de Salud, Carla Paredes.
Figueroa enfatizó que todas estas situaciones deben ser investigadas, al considerar que se trata de hechos graves que afectan la credibilidad del sistema sanitario.
“Es vergonzoso lo que han hecho y deja un mal precedente”, expresó.
También pidió indagar la posible responsabilidad de Nerza Paz, quien fungía como autoridad en la Secretaría de Salud y sería la persona que firmó los acuerdos de nombramiento.
“Habrá que investigar también la participación de la doctora Nerza Paz, porque ella era autoridad y es quien firma esos acuerdos”, sostuvo.
Sobre el caso específico del exdiputado Marco Eliud Girón, Figueroa aseguró que no existe claridad sobre la naturaleza del nombramiento.
“No sé si lo de él es un traslado o una plaza nueva; la verdad, todo esto debe investigarse”, manifestó.
La exdiputada lamentó lo que calificó como un mal legado en el sector salud, al asegurar que las prácticas denunciadas evidencian un uso indebido del poder. “Es lamentable el precedente tan terrible que deja el gobierno anterior. El pueblo puede darse cuenta de que muchos solo aprovecharon el puesto que tenían”, afirmó.