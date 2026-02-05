Suyapa Figueroa destapa que exdiputado de Libre apareció con plaza médica en el Hospital San Felipe

“Es un descaro por parte de las autoridades salientes de la Secretaría de Salud otorgarse plazas sin haber llevado el proceso de concurso y sin haber tenido los méritos”, reprochó Figueroa al nombraiento del exdiputado Marco Eliud Girón, al señalar que el acceso a una plaza médica debe basarse en criterios técnicos y transparentes.