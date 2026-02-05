Roberto Contreras atiza contra Nasralla: "Se le dieron L67 millones del partido"

El alcalde de San Pedro Sula y presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, se refirió a la candidatura presidencial de Salvador Nasralla de cara al próximo proceso electoral, dejando clara su postura personal y política frente a ese escenario.
Ante la consulta sobre si respaldaría una nueva aspiración de Nasralla, Contreras señaló que, como liberal, tendría que respetar los procesos internos del partido, pero aclaró que como alcalde no brindará su apoyo.
Indicó además que en la costa norte aún no se ha definido una postura política, al considerar que todavía faltan dos años y medio para las elecciones internas.
Contreras afirmó que, según su conocimiento, Nasralla estaría interesado en competir nuevamente, algo que, dijo, le asiste por derecho dentro del Partido Liberal.
Recordó que cualquier hondureño mayor de 18 años, que sepa leer y escribir, puede optar a la Presidencia de la República.
En ese sentido, reconoció que Salvador Nasralla cumple con los requisitos constitucionales para aspirar nuevamente al cargo, al ser hondureño y reunir las condiciones legales establecidas.
No obstante, el alcalde sampedrano aseguró que su grupo político es “un caso aparte” y que la experiencia vivida en el proceso electoral anterior no fue positiva, razón por la cual decidió mantenerse al margen de un eventual nuevo proyecto encabezado por Nasralla.
Contreras explicó que, durante las elecciones internas pasadas, él no participó como candidato del ingeniero Nasralla, sino que respaldó al abogado Jorge Cálix, y que solo después del triunfo de Nasralla se dio una unificación de fuerzas dentro del Partido Liberal.
Destacó que el trabajo político realizado en el departamento de Cortés fue clave para garantizar diputados al Partido Liberal, atribuyendo ese resultado al cuidado y defensa de las mesas electorales en San Pedro Sula.
Según detalló, en la capital industrial se protegieron 1,519 mesas electorales, lo que permitió ganar todas las actas y asegurar escaños legislativos, un esfuerzo que —aseguró— no se replicó en otras regiones del país.
Por esa razón, Contreras fue enfático al señalar que no volvería a caminar políticamente con Salvador Nasralla, al considerar que las condiciones y experiencias pasadas no fueron satisfactorias.
Contreras añadió que a Nasralla "se le entregaron 35 millones de lempiras de un préstamo que se sacó con la banca y 37 millones de lempiras de reembolsos que del CNE. Se le dieron 67 millones de lempiras del partido".