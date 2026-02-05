Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán luz este viernes 6 de febrero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 6 de febrero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, Colón y Francisco Morazán en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos ocho horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central las zonas afectadas serán Lodo Prieto, parte de la Rafel Leonardo Callejas, colonia El Pedregal, Carrizal 1, colonia Santa Isabel, colonia Villa Franca, colonia San Juan del Nortes, colonia Buenas Nuevas, colonia Brasilia, colonia Rosalinda, aldea la Cuesta 1, El Durazno, Residencial Villa Elena, aldea Guaculile, residencia Terrasol, Santa Cruz Arriba, San José de Soroguara, Aquasplash, El Lolo, aldea Cerro Grand, colonia Santa Teresita , plantel Aguazul y zonas aledañas en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
En San Pedro Sula la zonas sin luz será Colonia Jardines del Recuerdo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En Santa Fe, Colón, el municipio de Sanat fe, San Antonio, Guadalupe, Playas de Mojaguay, Cunda, Hidroléctrica Betulia en horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.