Identifican a madre hispana asesinada por su novio en Texas

Fotos en vida de Xochitl Sánchez Ortiz, de 33 años, la madre hispana que fue asesinada en el Condado de Harris, la noche del lunes 2 de febrero.
Según las autoridades, Xochitl vivía en la casa junto a su pareja, quien era el papá del menor de los cuatro hijos que le sobreviven a la víctima.
Las autoridades del condado Harris manejan una hipótesis: se trataría de un homicidio-suicidio. El crimen se registró en una vivienda en East Aldine.
Las autoridades llegaron a la casa tras recibir una llamada de emergencia en la que indicaban que un hombre estaba atrincherado con su novia en una de las recamaras.
El comandante al Blendermann de la Oficina del Alguacil del Condado Harris dijo que el hallazgo ocurrió cuando los agentes llegaron al domicilio y descubrieron el cuerpo de la mujer y el hombre gravemente heridos de bala.
Vecinos del lugar confirmaron que la Xochitl tenía cuatro hijos menores de edad, su supuesto asesino es el padre del menor de la infortunada dama.
Medios locales informaron que hace un año, policías llegaron a esa misma residencia para atender una denuncia de terrorismo.
Los familiares de Xochitl confirmaron que era una ciudadana originaria de Guerrero, México.
"Xochitl deja atrás a sus cuatro hijos, a sus padres y sus hermanos, quienes se encuentran profundamente conmovidos por esta gran pérdida", informó su madre.
"Lamentablemente, la familia no cuenta con los recursos económicos necesarios para enfrentar los gastos inesperados que esta situación conlleva", agregó.
Sus parientes han habilitado una cuenta en Gofundme para poder repatriarla.
"El objetivo es cubrir los gastos funerarios y el traslado de su cuerpo desde la ciudad de Houston Tx hasta su ciudad natal Santa Teresa, Guerrero", informó su madre.