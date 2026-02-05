Escuelas privadas celebran el Disney Melody Fest 2026 en SPS

Luego de varios años sin realizar este festival de canto por la Asociación Noroccidental de Escuelas Privadas Bilingües de Honduras (ANEPBH), volvió a escena un programa único, divertido y artístico, que incluyó la participación de nueve centros educativos.
La bienvenida, brindada por la directora de la institución anfitriona Big Step & Little Feet, Karina Alvarado, fue cargada de motivación y alegría por la unión de la asociación mediante la realización de esta clase de actividades, que fortalece lazos entre las escuelas noroccidentales.
El evento fue dividido en tres categorías: de cuarto a sexto grado, de séptimo a noveno y de décimo a onceavo. En cada categoría hubo tres ganadores más dos extras destacados (menciones honoríficas).
Entre las escuelas participantes destacaron: Escuela Bilingüe Del Valle, Little Feet & Big Step, Our Second Home, Kiddy Kat Morazzanni; Happy New Dawn, Albert Einstein International School, Villasturias Academy, Escuela Bilingüe Villas del Campo y Saint Peter´s Academy.
El eje del evento giró sobre Disney y su banda sonora, la cual resalta por ser reconocida a nivel mundial. Las canciones fueron interpretadas en inglés por alumnos talentosos que demosstraron sus dotes artísticos.
"Moana", "La Princesa y el Sapo", Toy Story"; "La Sirenita", "Frozen", "Zootopia 2", "Pocahontas", "Mulan", "Camp Rock" y "Descendientes 3" fueron algunas de las películas que se manifestaron musicalmente en el auditorio de la Big Step.
Puesta en escena, armonías, cambio de voces y una pantalla posterior con escenas de las películas acompañaron a los pequeños artistas, que con ovaciones pasaron una jornada amena e inolvidable.
Un grupo de alumnos de cada institución llegaron para apoyar a los menores, quienes al unísono gritaron los nombres de sus centros de estudio. Por otro lado, el escenario lució algunas imágenes de personajes icónicos de Disney en la parte inferior frontal.
Aunque se escogieron ganadores en cada categoría, lo que más resaltó fue la participación y unión de todos los estudiantes, que sin importar al centro educativo que representaban, se les vio compartiendo amistosamente.
Se espera que este festival se repita anualmente, recuperando una costumbre que perduró por varios años hasta la llegada de la pandemia de covid, pero ahora con otra generación que sigue manteniendo el espiritu artístico.
Padres de familia y docentes de las escuelas privadas también presenciaron el evento, en un ambiente acogedor y con el orgullo de ver a sus estudiantes cantando mágicas piezas infantiles.