La UNAH Campus Cortés reconoce a docentes en condición de retiro

¡Legado infinito! La Subdirección de Recursos Humanos de la UNAH Campus Cortés realizó una ceremonia de reconocimiento a docentes y personal administrativo que pasan a condición de retiro, luego de décadas al servicio de la educación superior en la zona norte del país.
La universidad agradeció la entrega, compromiso y valioso aporte a la formación académica y al fortalecimiento institucional del campus. Su destacada trayectoria laboral permitió que miles de estudiantes se convirtieran en profesionales de éxito.
Al personal se les dedicaron emotivas palabras, también les dieron galardones en memoria de su legado. "Hoy despedimos una etapa, pero no su legado", se lee en una diapositiva dedicada al personal reconocido.
Una de las docentes reconocidas fue Patricia Suyapa Murillo Gutiérrez, quien por 44 años compartió su profundo conocimiento en la carrera de Periodismo para formar comunicadores críticos y éticos. "Gracias por enseñarme que la grandeza de la mente siempre debe ir de la mano con la humildad", escribió una de sus alumnas en la publicación de Facebook.
¡Un personaje de la UNAH Campus Cortés!, Fernando Rafael Andino Fuentes fue docente por 45 años en la Máxima casa de estudios. Su aporte a la Física ha sido esencial en generaciones de universitarios. Sus exalumnos aseguran que se extrañará esa melena tan característica que rondaba el campus. "Ha sido maestro de maestros; siempre muy jovial y con mucha capacidad docente", se lee en uno de los comentarios.
Desde la Tesorería de la UNAH Campus Cortés destaca Óscar Rolando Martínez Cruz. Durante 33 años fue más que profesional, su amable atención es recordada por lo servicial y dinámica que fue. "Gracias por ser el más paciente y saberse hasta de memoria cuando no sabíamos los códigos de pago", expresó un estudiante.
Un cuarto de siglo colaborando en la construcción de una sociedad más justa. Fueron 25 años de compromiso académico y profesional por Ricardo Antonio Funes Mena en la carrera de Derecho. "Un amigo y consejero muy querido por todos los estudiantes. Un gran profesional y más que eso un ser humano noble y humilde", se leía en uno de los mensajes.
Lenguas Extranjeras se despide de Rosibel Amador Luna. Su pasión por la cátedra se manifestó durante 34 años. Ahora disfrutará de nuevas experiencias desde el retiro. "Las palabras no ajustan para expresar mi gratitud. Espero sea muy feliz y próspera", le dijeron en la publicación.
De la misma forma, en la carrera de Derecho deja huella la docente Carmen Lilian Orellana Ramírez. Sus 33 años formando profesionales íntegros quedan inmortalizados en la universidad. "Gracias por ser más que una docente de Derecho Administrativo. Qué honor poder decir que fui estudiante suya", le manifestaron.
Ingeniería Industrial también tiene docentes grandiosos, y para uno de ellos llega el momento de disfrutar del retiro. Héctor Antonio Rivera Ortiz laboró por 33 años en esta carrera. "Siempre carismático y profesional. Compartía sus experiencias profesionales con sus alumnos y eso marcaba la diferencia en cada una de sus clases", afirmó una persona en su dedicatoria al profesor.
Otro docente que deja huella en los pasillos y aulas de Ingeniería Industrial es Tulio Guadalupe Martínez Green. 36 años fueron vastos para educar con esmero y compromiso. "Gran profesional, catedrático y sobre todo ser humano. Se queda corto el homenaje", dijo uno de sus pupilos.
La carrera de Química tuvo el privilegio de tener en sus filas a Osiris Margarita Chessman Levy, quien fungió como docente por 43 años. "La exigencia de sus clases me sirvió en la vida profesional. La mejor docente que pude tener en mis años de universidad", manifestaron.
Por 32 años iluminó con su sabiduría el docente Manuel de Jesús Suazo Zelaya, impartiendo clases de Filosofía. Los estudiantes de primer ingreso casi siempre pasaron por su estilo profundo cargado de reflexión y dudas existenciales. "Toda una eminencia. Ningún novato se le escapaba de su curiosa y creativa metodología", detallaron.
Sudecad Área de la Salud extrañará a Carlos Humberto Vaquedano Reyes, quien laboró durante 45 años en la institución educativa. Su contribución al bienestar y desarrollo de la comunidad universitaria fue fundamental. "Una persona muy servicial, muy respetuoso. Gracias por haber dado mucho de su conocimiento a muchos estudiantes que fuimos sus pacientes en la universidad", dice un comentario de Facebook.
Filosofía tiene despedida doble. Melvin Exequiel Hernández Urquía compartió 22 años de enseñanzas en la UNAH Campus Cortés. Sus clases llenas de pensamiento crítico ayudaron a encontrar su camino a miles de estudiantes. "Melvin simplemente impacta en la vida de los jóvenes. Nos puso realmente a pensar", aseguraron.