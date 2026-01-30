  1. Inicio
Más de ocho horas sin energía eléctrica este sábado 31 de enero en Honduras

¡Revisa si tu zona será afectada! Este sábado 31 de enero se anuncian múltiples cortes de energía eléctrica en distintos puntos de Honduras.

Varias colonias, residenciales, centros educativos, empresas y zonas comerciales del Distrito Central permanecerán sin energía eléctrica este sábado 31 de enero debido a cortes programados anunciados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), como parte de trabajos de mantenimiento en subestaciones, circuitos y líneas de transmisión.
Según el calendario oficial de la estatal eléctrica, las labores se concentrarán en la subestación La Cañada, específicamente en el transformador CDA-T535, lo que obligará a suspender el servicio en amplios sectores de la capital.
La interrupción del suministro está programada entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. La ENEE explicó que estos trabajos buscan mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y prevenir fallas mayores en la red de distribución.
Entre los sectores afectados por el circuito CDA-L270 figuran empresas y comercios como Pepsi, Cargo Expreso, el Parque Empresarial Loarque, Megalarach del Anillo Periférico, el supermercado La Colonia, Fanasa y zonas aledañas.
En tanto, el circuito CDA-L271 dejará sin energía a áreas residenciales y comerciales como Suzuki Nuevo Mundo, Premier Business Park, residencial Alcázar, complejo Coalsa, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), residencial Venecia e Intercontinental School.
También resultarán afectados Maya TV, la fábrica de Lácteos Sula, Unitec, Altia Business Park, Los Pinos, Lomas del Dorado, Paseo Las Campanas, El Tablón, El Suntule y Ciudad Jardín, entre otras comunidades cercanas.
Por su parte, el circuito CDA-L272 abarcará el edificio de la ENEE en la subestación La Cañada, PELSA, recicladoras, la estación Texaco Nuevo Mundo, colonia Villa Nueva, la Feria del Agricultor y parte de Los Pinos.
Además, este circuito afectará la aldea Villa Vieja, Monte Fresco, la carretera a Danlí hasta el kilómetro 9 y colonias como Jesús de la Buena Esperanza, Mirador de Oriente, Villa del Campo, Pinares de Oriente y el desvío a Tatumbla.
El circuito CDA-L273 suspenderá el servicio en sectores como aldea La Cañada #2, DPI La Cañada, colonia Jesús Aguilar Paz, Lomas de Jacaleapa, la Kennedy quinta entrada, supermercado Paiz, bulevar Kennedy y el centro comercial Alhambra.
Según la ENEE, los mantenimientos programados están sujetos a cambios o cancelaciones y recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales.
