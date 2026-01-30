Más de ocho horas sin energía eléctrica este sábado 31 de enero en Honduras

Varias colonias, residenciales, centros educativos, empresas y zonas comerciales del Distrito Central permanecerán sin energía eléctrica este sábado 31 de enero debido a cortes programados anunciados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), como parte de trabajos de mantenimiento en subestaciones, circuitos y líneas de transmisión.
Según el calendario oficial de la estatal eléctrica, las labores se concentrarán en la subestación La Cañada, específicamente en el transformador CDA-T535, lo que obligará a suspender el servicio en amplios sectores de la capital.
La interrupción del suministro está programada entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. La ENEE explicó que estos trabajos buscan mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y prevenir fallas mayores en la red de distribución.
Entre los sectores afectados por el circuito CDA-L270 figuran empresas y comercios como Pepsi, Cargo Expreso, el Parque Empresarial Loarque, Megalarach del Anillo Periférico, el supermercado La Colonia, Fanasa y zonas aledañas.
En tanto, el circuito CDA-L271 dejará sin energía a áreas residenciales y comerciales como Suzuki Nuevo Mundo, Premier Business Park, residencial Alcázar, complejo Coalsa, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), residencial Venecia e Intercontinental School.
También resultarán afectados Maya TV, la fábrica de Lácteos Sula, Unitec, Altia Business Park, Los Pinos, Lomas del Dorado, Paseo Las Campanas, El Tablón, El Suntule y Ciudad Jardín, entre otras comunidades cercanas.
Por su parte, el circuito CDA-L272 abarcará el edificio de la ENEE en la subestación La Cañada, PELSA, recicladoras, la estación Texaco Nuevo Mundo, colonia Villa Nueva, la Feria del Agricultor y parte de Los Pinos.
Además, este circuito afectará la aldea Villa Vieja, Monte Fresco, la carretera a Danlí hasta el kilómetro 9 y colonias como Jesús de la Buena Esperanza, Mirador de Oriente, Villa del Campo, Pinares de Oriente y el desvío a Tatumbla.
El circuito CDA-L273 suspenderá el servicio en sectores como aldea La Cañada #2, DPI La Cañada, colonia Jesús Aguilar Paz, Lomas de Jacaleapa, la Kennedy quinta entrada, supermercado Paiz, bulevar Kennedy y el centro comercial Alhambra.
Según la ENEE, los mantenimientos programados están sujetos a cambios o cancelaciones y recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales.