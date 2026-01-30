¿Existe una edad límite para obtener la licencia de conducir en Honduras?

A medida que avanza la edad, los exámenes médicos —especialmente los relacionados con la vista, el oído y la aptitud física— se vuelven más rigurosos, con el objetivo de garantizar que el conductor no represente un riesgo para la seguridad vial. Mientras que a los conductores jóvenes se les puede otorgar una licencia con vigencia de dos o cinco años, en el caso de personas de edad avanzada la DNVT suele restringir el tiempo de validez, exigiendo renovaciones más frecuentes para un seguimiento continuo de su estado de salud.