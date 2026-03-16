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Fotos inéditas: restos del avión del vuelo LNH-018 hundido en Roatán

Buzos privados descendieron a más de 30 metros de profundidad en Roatán para extraer evidencias del avión hundido, que servirán en la investigación del accidente aéreo LNH-018. La Prensa tiene las fotos exclusivas

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A un año del trágico accidente aéreo que cobró la vida de 12 personas en el mar de Roatán, familiares de las víctimas aún buscan respuestas. Estas son las fotos inéditas de La Prensa que muestran los restos del avión del vuelo LNH-018, hundido a 65 metros bajos las profundas aguas del mar Caribe.

Foto: La Prensa
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Para avanzar en la recuperación, un grupo de buzos contratados por los familiares realizó recientemente una exploración a más de 30 metros de profundidad y localizó la aeronave siniestrada en el fondo del mar frente a Roatán.

 Foto: La Prensa
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Unos de los primeros hallazgos de los buzos es que la aeronave permanece sumergida a unos 30 metros de profundidad, aunque los reportes iniciales de Aeronáutica Civil señalaban entre 55 y 65 metros.

 Foto: La Prensa
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El avión Jetstream 3200 de la aerolínea Lanhsa, con matrícula HR-AYW, se encuentra partido en aproximadamente cuatro secciones.

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Según una fuente que conversó con La Prensa y que pidió mantener su anonimato, la aeronave “está cubierta por sedimento marino, pero no se ha deteriorado; podría extraerse sin que se desprendan partes importantes”.

 Foto: La Prensa
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Los restos del fuselaje muestran que, pese a la inmersión y el paso del tiempo, la estructura mantiene su forma general, lo que facilita su manipulación para estudios e inspecciones.

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Andrés Pereira, abogado del bufete DJC Law, con sede en Texas, Estados Unidos, y apoderado legal de la familia de Aurelio Martínez, confirmó en exclusiva a LA PRENSA que asumieron la iniciativa de recuperar evidencia física del avión.

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La decisión surge tras el limitado apoyo que los familiares aseguran haber recibido de la aerolínea Lanhsa​​​​​​, así como el estancamiento de las investigaciones oficiales por parte de las autoridades de aeronavegación hondureña.

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El equipo legal contrató los servicios de Grupo Hispano, una empresa de buceo especializada con sede en San Pedro Sula, para ejecutar la operación de alta complejidad.

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Uno de los objetivos principales es recuperar el aparato de grabación de la cabina, que permitiría conocer las comunicaciones de los pilotos segundos antes del impacto.

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Ingenieros especializados revisarán las piezas recuperadas para determinar si existieron fallas mecánicas previas al accidente, evaluando motores, fuselaje y sistemas electrónicos.

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Las fotos exclusivas de la Prensa muestran que el avión accidente no ha sufrido mayores daños.

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A un año del accidente del vuelo de Lanhsa, la aeronave permanece sumergida en el mar de la isla de Roatán.

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El fuselaje reposa en las profundidades con las llantas hacia arriba, como una evidencia silenciosa del violento impacto.

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El accidente del vuelo LNH-018 de la aerolínea Lanhsa ocurrió el 17 de marzo de 2025 en Roatán. Hubo 12 víctimas fatales.

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