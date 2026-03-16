Fotos inéditas: restos del avión del vuelo LNH-018 hundido en Roatán

A un año del trágico accidente aéreo que cobró la vida de 12 personas en el mar de Roatán, familiares de las víctimas aún buscan respuestas. Estas son las fotos inéditas de La Prensa que muestran los restos del avión del vuelo LNH-018, hundido a 65 metros bajos las profundas aguas del mar Caribe.